Lerins & BCW enrichit son savoir-faire en distribution et assurances

Avec l’arrivée de Bruno Martin comme associé, le cabinet d’avocats Lerins & BCW renforce son équipe contentieux. L’avocat y apporte ses compétences en droit de la distribution et en droit des assurances, mais également son expérience du contentieux de la propriété intellectuelle dans le cadre de la distribution et de la commercialisation de produits de grande consommation. À ce titre, il représente ses clients auprès des autorités administratives et des juridictions civiles, commerciales et pénales. Sa clientèle ? De grandes enseignes de la distribution, des groupes industriels et agroalimentaires, ainsi que des groupes d’assurance. Ces entreprises et leurs dirigeants peuvent également bénéficier des conseils de Bruno Martin lors d’enquêtes administratives menées par les autorités de contrôle et de son expérience en droit pénal des affaires.

Avant de rejoindre Lerins & BCW, l’avocat a exercé en tant qu’associé au sein des cabinets Casanova & Associés, Forensis et Courtois Lebel, où il exerçait jusqu’alors. Parallèlement à ses activités d’avocat, Bruno Martin enseigne le contentieux de la distribution à l'École des hautes études appliquées du droit. Il est titulaire d’un DEA de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne.

Anaëlle Demolin