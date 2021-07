Lelieur Avocat, la nouvelle structure consacrée à l’aviation

Dotée d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de l’aviation, Isabelle Lelieur accompagne de nombreux acteurs du secteur en France et à l’étranger : des compagnies aériennes, des aéroports, des propriétaires et des locataires d’aéronefs et de moteurs, des régulateurs, des organisations internationales ainsi que des prestataires de services. Sa structure tout récemment créée, Lelieur Avocat, intervient ainsi dans des dossiers contractuels, réglementaires, de concurrence, de responsabilité, de protection des données (RGPD), de politique internationale de l’aviation ou encore d’immatriculation d’aéronefs. L’avocate associée et son équipe sont en mesure de conseiller et de représenter leurs clients devant toutes les juridictions, qu’elles soient civiles, pénales, administratives, commerciales ou arbitrales.

Grâce à ses précédentes expériences en qualité de juriste ou responsable juridique auprès de compagnies aériennes (Air France), d’institutions (Commission européenne), de syndicats professionnels (Union des aéroports français) et d’aéroports (Vinci Airport), Isabelle Lelieur a pu acquérir une connaissance approfondie du secteur de l’aviation et appréhender ses enjeux stratégiques et réglementaires en France comme à l’international (notamment au Portugal, Cambodge, Japon, Philippines, Birmanie, Indonésie, Maldives, Maroc). Avant de fonder sa structure, Isabelle Lelieur a rejoint en 2018 le cabinet Chevrier Avocats.

Isabelle Lelieur est membre de la Société française de droit aérien et spatial (SFDAS) et de l’European Air Law Association (EALA). Elle est également senior associate business law and policy de la société Aviation Strategies International, une société de consulting dans le domaine de l’aviation civile. L’avocate intervient par ailleurs comme chargée de cours dans les universités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Toulouse 1 Capitole et Aix-Marseille, ainsi qu’aux Joint Aviation Authorities Training Organisation (JAA TO) aux Pays-Bas.

Marine Calvo