Leïla Grison ( Publicis France) : "Faire progresser l'équité d'opportunités dans nos agences et dans les grandes écoles "

Décideurs. Vous avez été nommée responsable de l’inclusion et des diversités au sein du groupe Publicis France en septembre 2021. Quelle est votre feuille de route ?

Leïla Grison. La création d’un poste dédié à l’inclusion et la diversité a été fortement soutenue par Agathe Bousquet, notre présidente, et le Comex. Nous avons pour objectif qu’à trois ans le groupe ressemble davantage aux gens qu’il sert. Les équipes, à tous les échelons de l’entreprise, doivent être représentatives de la société dans laquelle évoluent nos clients et les clients de nos clients. Nous sommes convaincus que la diversité est un puissant moteur d’innovation et de créativité. Cette transformation s’impose donc pour des raisons de responsabilité sociétale évidentes, d’attractivité des talents, mais aussi de performance durable.

Quels dispositifs pouvez-vous mettre en place en ce sens ?

Plutôt que de grandes promesses, nous avons préféré commencer par des actions concrètes, notamment la création d’un programme qui a permis sur la seule année 2021 d’accueillir 76 étudiants en BTS Communication de lycées publics, de réaliser leur stage dans de grandes agences où nous considérons qu’ils ont toute leur place, puis de continuer avec l’alternance. Ce n’est qu’un début et il est impératif que la diversité ne concerne pas uniquement l’inclusion de stagiaires ou de jeunes collaborateurs, mais également les fonctions managériales et dirigeantes. En ce sens, les programmes de sensibilisation ne suffisent pas. Notre feuille de route est ambitieuse, mais elle est tenable. Si l’on ne peut pas changer tout le système, on peut contribuer à le faire évoluer. Faire progresser l’équité d’opportunités au sein de nos agences en diversifiant nos recrutements, mais aussi en amont, dès l’école en travaillant au plus près des lycées, des collèges, des instituts de formation innovants socialement mais aussi des écoles d’excellence. Lesquelles devront aussi se transformer en devenant plus inclusives et plus ouvertes à des talents de tous horizons. Une approche holistique de ces enjeux est nécessaire à une transformation de fond, positive et pérenne.

"Les entreprises n’ont plus le choix, ceux qui ne s’inscrivent pas dans cette initiative seront perdants"

Les politiques de diversité et inclusion sont de plus en plus mises en valeur. Sont-elles à présent indispensables pour les entreprises ?

Les entreprises n’ont plus le choix, il leur est indispensable d’adopter des politiques d’inclusion et de diversité. Tout comme ce fut le cas pour la transformation digitale ou la transition écologique, ceux qui ne s’inscrivent pas dans cette initiative seront perdants. Il n’est plus possible de nous priver et d’exclure une partie de consommateurs potentiels, soit parce qu’on ne leur donne pas accès au travail soit car notre offre leur échappe. L’attractivité d’une entreprise dans le regard des candidats, des citoyens, comme des consommateurs, dépend à présent en grande partie des critères RSE qu’elle affiche, et qu’elle tient. Ce sont 91 % des salariés qui déclarent que la diversité constitue un sujet important. Plus personne ne souhaite travailler dans un univers qui refuse la mixité.

Comment faire pour passer de la parole aux actes ?

Entre soutenir et agir, il n’y a qu’un pas : la volonté. S’enfermer dans des programmes de diversité et d’inclusion ne peut pas être souhaitable. L’engagement concernant ces sujets doit traverser toutes les strates de l’entreprise. Aux côtés des objectifs commerciaux à atteindre, nous incitons toutes les équipes à relever le challenge passionnant et nécessaire de l’inclusion de toutes les diversités. Et pour bien piloter la diversité, il nous faut pouvoir l’objectiver et évaluer année après année sa trajectoire de progrès. L’écueil de la caricature et de la figuration existe et serait regrettable. La mixité représente une véritable urgence pour la jeunesse, l’ignorer reviendrait à tourner le dos à notre avenir en tant que société et en tant qu’entreprise.

Propos recueillis par Elsa Guérin