Partenariat entre Legal Suite et Juridy

Acteur majeur des technologies juridiques destinées aux entreprises et aux cabinets d’avocats, Legal Suite se positionne sur le pilotage juridique d’entreprise, la gestion du cycle contractuel, la gouvernance ainsi que sur la gestion du risque et de la conformité. Après avoir intégré la solution d’automatisation de contrats Osidoc à sa plateforme GaLexy, il collabore maintenant avec Juridy afin de développer son offre en d.

Fondé par l’avocate Sihem Ayadi, Juridy accompagne les professionnels du droit afin de rendre leurs documents, leurs services et leurs organisations plus accessibles et plus compréhensibles. En collaborant avec la start-up, Legal Suite gagne en agilité dans la mise en place de ces outils et peut désormais introduire le design thinking au sein de la fonction juridique. Grâce à l’implémentation des outils numériques proposés par les nouveaux partenaires, les utilisateurs pourront communiquer plus efficacement, développer leurs soft-skills et leur intelligence collective. L’objectif est d’augmenter la performance, l’efficience et l’efficacité des juristes afin de les placer au cœur de la chaine de création de valeur.