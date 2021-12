Legaltech : LexisNexis s’offre Closd

Créée en 2018, la plateforme SaaS collaborative de gestion d’opérations juridiques Closd se donne pour mission de simplifier, sécuriser et accélérer le pilotage des projets juridiques complexes. Grâce à ses fonctionnalités de partage de documents, de gestion automatisée du workflow, de closing électronique, de génération de bibles et de coffre-fort numérique, l’outil permet une gestion totalement numérisée des opérations.

La jeune pousse du droit fait désormais partie de la maison LexisNexis. Elle participe ainsi à la stratégie d’innovation du groupe et lui permet de renforcer ses solutions facilitant la prise de décision mais aussi celle d’optimisation de la sécurité juridique des actes et des conseils ainsi que de la productivité et de la performance. Pour Philippe Carillon, CEO de LexisNexis Europe, Middle East and Africa, Closd présente un "avantage technologique dans la gestion du workflow juridique, des data rooms et de la signature électronique, qui sera intégré à nos outils pour fournir des produits et contenus permettant à nos clients de travailler de façon plus efficace." Grégoire Debit, cofondateur et directeur général de Closd ajoute : "Nous sommes fiers de rejoindre le groupe LexisNexis et de contribuer à leur stratégie d'innovation. Les synergies entre nos entités et nos produits sont évidentes. Cette alliance avec un acteur mondial de l'information et des technologies juridiques va stimuler notre croissance et le développement de nos solutions, et soutenir notre stratégie d'internationalisation, dans un secteur en plein essor. Nous sommes impatients de poursuivre et d’accélérer la transformation numérique des professions du droit avec les équipes de LexisNexis."



LexisNexis propose déjà dans sa gamme de produits Lexis 360 Intelligence, JurisData Analytics ou encore Lexis Veille.

Léna Fernandes