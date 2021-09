Legal Suite s’offre l’assistant de rédaction de documents Osidoc

Intégré à Septeo depuis 2018, Legal Suite perfectionne son service de gestion des documents grâce au rachat d’Osidoc. Créé en 1995 par un praticien de l’édition, Osidoc traite 150 millions de documents par mois pour une centaine d’utilisateurs, comme l’indique la vitrine de son site internet. La solution propose de paramétrer et de produire les documents d’entreprise par un mécanisme d’automatisation. Il crée ainsi un répertoire de modèles et de clauses à valider ce qui permet de capitaliser et de diffuser le savoir au sein de l’organisation. Il s’intègre avec les logiciels déjà existants de gestion électronique de documents ou de e-signature.

Jusqu’ici propriété d’Ostandi, Osidoc passe entre les mains de Septeo qui l’intègre à sa plateforme Legal Suite et plus précisément à sa solution Galexy, cette dernière gagnant ainsi en fonctionnalité dans sa mission d’accompagnement des entreprises (gestion du cycle contractuel, gouvernance, gestion du risque et mise en conformité).

P. D'A.