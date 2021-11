Legal Pilot lève 1,6 million d'euros

Fondé en 2017 par les avocats Marie-Alice Godot-Sorine et Gérald Sadde, Legal Pilote se donne pour mission de faciliter la rédaction et la gestion des documents juridiques au sein des cabinets et des directions juridiques grâce à l’automatisation. Le logiciel développé par la jeune pousse est également un outil de collaboration permettant de créer des modèles de document, mais aussi de raisonnement juridique, quel que soit le domaine juridique concerné. Depuis son lancement, la solution proposée Legal Pilote a déjà été adoptée par des cabinets d’avocats tels que PwC Société d'Avocats, Fidal ou des entreprises comme Visiativ, TDF, ou encore le barreau de Lyon.

Grâce au soutien de Mediapps Innovation, une société d’investissement internationale dans le secteur de l’intelligence artificielle et de l’innovation, ainsi qu’à la BPI, la start-up réalise sa première levée de fond d’un montant de 1,6 million d’euros. Avec à ce financement, elle souhaite développer de nouvelles fonctionnalités de veille et d’analyse pour son produit, notamment basées sur l’intelligence artificielle. Pour ce faire, Legal Pilote prévoit dix nouvelles embauches, notamment pour gérer les aspects marketing et commercial de son activité, tout en continuant de miser sur la recherche et le développement. D’ici la fin de l’année 2021, la jeune entreprise devrait donc réunir une équipe de 25 collaborateurs.

Léna Fernandes