Legaltech : la journée du numérique se prépare à la Maison des avocats

Le mandat d’Olivier Cousi à la tête des avocats de Paris est résolument tourné vers la promotion des outils technologiques au service du droit. Dans le cadre de son plan numérique, qui a vu la création d’une plateforme digitale rassemblant les logiciels bureautiques, les règles de déontologies sur la Toile et des solutions pour se conformer au RGPD ou pour lutter contre la cyber-délinquance, le bâtonnier de Paris fait cette fois de l’inauguration de la nouvelle Maison de l’ordre des avocats (Moda) l’occasion de réunir le barreau autour des acteurs de la legaltech. La première journée du numérique aura lieu le 10 septembre prochain.

Plan numérique

Au programme, des conférences plénières thématiques et des ateliers. Les sujets seront variés : comment améliorer la productivité d’un cabinet par la mise en place d'outils numériques, la communication et l’identité de l'avocat à l'ère numérique, la e-déontologie et la place de l’humain dans la numérisation du droit et de la justice... Parmi les intervenants figurent aussi bien des acteurs de la legaltech comme Henri de la Motte Rouge (Vital Sign), Marie Alice Godot-Sorine (Legal Pilot), Gilles Merveilleux du Vignaux (Replick), Arthur Sauzé (Tedi), Anne-Hélène Hamonic (Facilaw), Louis Larret-Chahine (Prédictice), Jacques Lévy Véhel (Case Law Analytics), Fabrizio Papa Techera (Lexbase)… Mais aussi des institutionnels comme Christiane Féral-Schuhl et Denis Musson ou encore d’autres professionnels du droit comme la magistrate Myriam Quemener ou le rédacteur en chef de Dalloz IP/IT Stéphane Prévost.

Quant aux ateliers, ils seront le plus souvent animés par un duo composé d’un membre de la legaltech et d’un professionnel du droit aguerri et couvriront des formations telles que : créer son cabinet virtuel, piloter la conformité RGPD, les solutions pour simplifier la relation client, l’automatisation de la production de documents juridiques, intégrer la technique de la "jurimétrie"…

Au cours de cette journée, ouverte par Olivier Cousi accompagné d’un représentant du gouvernement impliqué dans le plan numérique de La République en marche, seront révélés les lauréats du prix de l’innovation 2020 de l’Incubateur du barreau de Paris. Trois start-up du droit seront récompensées.

Pascale D’Amore