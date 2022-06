Legaltech : Dilitrust réalise une levée de fonds hors norme

Jamais un acteur de la legaltech d’origine française n’était arrivé à réaliser une augmentation de capital de cette taille : le 17 mai dernier, l’éditeur de solutions numériques pour les directions juridiques Dilitrust annonçait avoir levé 130 millions d’euros auprès de Cathay Capital, d’Eurazeo et de Sagard. Pour rappel, l’ensemble de l’écosystème de la legaltech française avait levé 34,9 millions d’euros en 2019 selon France Digitale. Dilitrust a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2021 et emploie 170 personnes dans le monde. La société est présente auprès des directions juridiques et générales d’entreprises en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient et cite des noms comme BNP Paribas, Engie, SNCF, Renault, Société générale, Vivendi, Veolia… au titre de sa liste de clients.

Grâce à l’entrée au capital de ces trois fonds d’investissement, Dilitrust accélère son développement et son expansion géographique grâce au financement d’innovations et à la croissance de son effectif. En novembre, Calcium Capital avait déjà investi 7 millions d’euros dans la solution. L’éditeur français Equity dirigé par Yves Garagnon avait alors changé de nom pour adopter la marque Dilitrust.

Pascale D'Amore