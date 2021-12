Legaltech : 57,8 millions d’euros levés en 2021

Il en aura fallu du temps au marché des legaltechs pour éclore… 2021 aura-t-elle été l’année de tous les possibles pour toutes ces sociétés qui aspirent à dépoussiérer le monde du droit ? C’est quoi qu’il en soit un bon cru. Il suffit de constater les chiffres pour s’en rendre compte. Elles sont, d’abord, plus de 27 % à déclarer une croissance supérieure à 100 %. Elles sont de plus en plus nombreuses à compter plus de 50 salariés (+113 % par rapport à 2019) et à disposer de bureaux à l’étranger (11,2 % d’entre elles en 2021). Ce qui explique qu’un tiers des legaltechs tricolores attire aujourd’hui des profils internationaux.

Peut-on y voir un signe sérieux de maturité pour le secteur ? Sans aucun doute. La preuve : les fonds d’investissement généralistes de l’Hexagone comme Isai, C4 Ventures, OneRagtime s’aventurent enfin sur le secteur. Les acteurs étrangers, eux aussi, se penchent concrètement sur la question. Lead Edge Capital signe même, cette année, la levée de fonds la plus importante dans l’univers des legaltechs en France.

Des chiffres positifs qui sont toutefois à relativiser. D’abord, parce que les investissements dans les legaltechs ne représentent que 0,7 % du total des investissements en 2021, toutes start-up confondues. Ensuite, parce que le tour de table le plus élevé d’une legaltech ne pèse que 5,1 % du tour de table le plus élevé de l’année 2021. Les legaltechs ne sont ainsi pas encore tout à fait au niveau de leurs homologues de l’univers financier (les fintechs) ou marketing (les martechs). Gageons que ce sera pour 2022.

Les chiffres des legaltechs :

69,7 % des legaltechs sont situées en Île-de-France.

56 % des legaltechs déclarent accéder sans difficulté à des financements en 2021.

+183% des legaltechs comptent un chiffre d’affaires compris entre 10 et 30 millions d’euros.

C. C.