Legal Suite et Legal Pilot annoncent la signature d’un partenariat

Legal Suite, acteur dans le secteur des technologies au service des professionnels du droit, s’associe avec Legal Pilot, acteur en matière d’automatisation des documents juridiques. Cette collaboration a pour objectif de lutter contre l’inflation documentaire et contractuelle au sein des entreprises. L’idée est aussi de supprimer les tâches répétitives et de réorienter les opérationnels métier sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les solutions proposées par les deux structures devraient arriver principalement sur le marché du contrat lifecycle management et sur celui de la robotic process automation.

"Grâce à la solution Legal Pilot, les clients de Legal Suite ont la possibilité de piloter leurs documents juridiques comme jamais auparavant en standardisant et automatisant leurs process métier", indique le directeur général de Legal Suite, Thierry Mallat. Du côté de Legal Pilot, ce partenariat "va apporter de grands bénéfices aux équipes métier des entreprises grâce à la complémentarité [des] solutions" proposées, déclare la présidente Marie-Alice Godot-Sorine.

Anaëlle Demolin