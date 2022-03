Legal 230 : un vent d'innovation souffle sur la traduction juridique

56,2 milliards de dollars1. Ce nombre correspond à la valeur du marché mondial des services linguistiques en 2021. Après l’augmentation de 40 %2 en valeur du marché de la traduction en 2020, année fortement impactée par la pandémie, une chose est certaine : le monde a besoin de services de traduction. Pourtant, en matière de traduction juridique, les besoins des professionnels du droit peinent à être totalement satisfaits. Retrouvez les explications de Fabien Bernier et Christelle Mandet, cofondateurs de Legal 230, première boutique de traduction exclusivement dédiée aux professions juridiques.

Le marché de la traduction juridique est actuellement organisé entre quelques acteurs majeurs pluridisciplinaires qui captent la majeure partie des demandes et une multitude de microacteurs, souvent autoentrepreneurs, qui viennent compléter ce marché. Ce constat soulève une problématique : aucun acteur ne possède à la fois les outils, l’expertise, les compétences et les services sur mesure répondant aux réels besoins des professionnels du droit.

Des besoins spécifiques

Prise en charge en urgence, respect de la confidentialité, gros volumes de textes à traduire, délais très serrés (pour hier)… Les besoins des professionnels du droit en matière de traduction sont précis. Leur nécessité de pouvoir obtenir la traduction de certaines pièces juridiques à tout moment du jour et de la nuit est particulièrement cruciale. De même, les dossiers peuvent être volumineux et rassembler parfois plusieurs centaines de pages. Leur traduction dans le délai imparti et la qualité de la traduction restent un impératif. Notons enfin que le respect de la confidentialité et la sécurité des données sont également des besoins majeurs des cabinets d’avocats et des directions juridiques, qui travaillent sur des documents aux données parfois hautement sensibles.

Un positionnement de niche

C’est à la suite de l’identification de ce manque d’acteurs ultraspécialisés, et avec la volonté d’offrir des services 100 % adaptés aux contraintes du milieu juridique, que nous avons fondé Legal 230. Notre positionnement nous permet d’être la première boutique de traduction 100 % dédiée aux professionnels du droit. Tous nos services sont pensés pour faire gagner du temps à nos clients afin qu’ils puissent se recentrer sur leur coeur de métier.

"Notre positionnement nous permet d'être la première boutique de traduction 100 % dédiée aux professionnels du droit"

Comment arrivons-nous à offrir une haute qualité de traduction dans le respect des délais, quel que soit le volume de texte à traduire ?

Grâce à la combinaison suivante, développée spécialement pour les professionnels du droit :

- Nos équipes sont disponibles 24/7 pour répondre à l’ensemble de vos demandes quand vous en avez vraiment besoin. Les urgences sont légion, nous avons adapté notre mode de fonctionnement à cette contrainte. Ainsi, pas de retard ni de blocage dans vos dossiers. Nous apportons également une réponse immédiate à vos sollicitations.

- Notre équipe de traducteurs se compose de professionnels aguerris, dont certains anciens juristes et avocats. Tous sont spécialisés dans le domaine juridique et traduisent vers leur langue maternelle.



Ces traducteurs doivent avoir quelques années d’expérience dans le métier et nous vérifions leurs références clients au préalable.

- Afin de gérer vos projets volumineux dans des délais très restreints, nous avons développé notre propre outil d’intelligence artificielle, dénommé "Alan", entraîné par nos équipes et dédié à 100 % à la traduction juridique. Alan utilise le deep learning qui lui permet d’apprendre en continu et d’enrichir automatiquement nos bases terminologiques. Alan est actuellement disponible en 7 langues : l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le néerlandais et le portugais. Nos équipes peuvent ainsi assurer la traduction de centaines de pages en quelques jours tout en ayant un rendu excellent.

- Outre la première traduction réalisée soit par un traducteur expert dans votre domaine du droit, soit par notre outil d’intelligence artificielle, nous faisons systématiquement relire le rendu par un second traducteur, également spécialisé dans le domaine d’expertise requis par votre document. Cette étape garantit une traduction finale de grande qualité en supprimant le risque d’erreurs pouvant être liées à l’urgence.

- Nous accordons une importance particulière à l’homogénéisation de vos termes au sein de vos documents et dans le temps. Pour cela, nous avons créé des lexiques sur mesure, vérifiés par des avocats et reprenant les principaux termes employés dans vos documents, validés par vos soins. Ce lexique terminologique personnalisé est implémenté dans nos outils de suivi et vous garantit, sur la durée de notre collaboration, des traductions homogènes et fiables. Évidemment, ils sont créés par nos soins gratuitement.

- Nous mettons à votre disposition notre plateforme hautement sécurisée (classe IV) à la norme ISO/IEC 27001 accessible par authentification à deux facteurs, pour le dépôt et le retrait de vos documents. Nous sommes aussi très vigilants au respect des normes RGPD.



Bilan et perspectives

L’année 2021 fut riche en projets – plus de 2 500 traductions effectuées – et un chiffre d’affaires bien supérieur à nos attentes pour notre premier exercice, nous remercions chaleureusement nos clients pour leur confiance. Cette année, nous avons accueilli un peu plus d’une dizaine de personnes dans nos équipes et nous avons élargi nos horizons à l’international : Londres, Bruxelles et Luxembourg. Notre équipe production a également développé 5 nouvelles langues pour notre moteur d’intelligence artificielle.

Et la suite ? Nous espérons que 2022 continuera sur la lancée de l’année passée et sera synonyme de réussite et de développement. Dans nos priorités pour ce nouveau chapitre : poursuivre notre internationalisation et ouvrir des bureaux en Allemagne et en Espagne. Cette croissance s’accompagnerait de l’accueil d’au moins cinq nouvelles personnes au sein de l’équipe. Nous avons également plusieurs partenariats en cours de signature avec des acteurs historiques et majeurs du monde du droit, on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez cette année !

1 Statista, “Market size of the global language services industry from 2009 to 2019 with a projection until 2022”, 2020

2 Market Research Future, “Global Translation Service Market Research”, 2021

LES POINTS CLÉS

• + 3 000 traductions juridiques effectuées en 2021

traductions juridiques effectuées en 2021 • 75 % de cabinets internationaux parmi nos clients

de cabinets internationaux parmi nos clients • 350 cabinets d'avocats et 100 directions juridiques nous font déjà confiance

cabinets d'avocats et directions juridiques nous font déjà confiance • + 1 000 traducteus experts dans un domaine du droit sont référencés dans notre panel

SUR LES AUTEURS

Christelle Mandet et Fabien Bernier sont cofondateurs de Legal 230. Après plus de quinze ans d’expérience dans le domaine de la traduction juridique et animés par le même désir d’entreprendre, ils se lancent dans leur propre aventure en 2020 en fondant Legal 230. Ils placent leurs clients au centre de leurs priorités et toutes leurs actions visent à leur offrir les services les plus adaptés.