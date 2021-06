Ledger intègre le troupeau des licornes françaises

La France continue de voir croître d’incroyables entreprises. Ledger, qui propose à la vente des portefeuilles numériques sécurisés pour les cryptomonnaies, a su séduire le globe. La jeune société née en plein boom des cryptoactifs a vendu plus de trois millions de clefs et compte près de deux millions d’utilisateurs actifs sur ses services en ligne. La robustesse de ses portefeuilles, une qualité prisée des investisseurs dans le milieu, contribue grandement à son succès et son rayonnement.

Des investisseurs toujours plus nombreux

Cette levée de 380 millions de dollars (soit 312 millions d’euros) est menée par 10T et attire de nouveaux investisseurs tels que Tekne Capital, Uphold Ventures, Felix Capital, Inherent, Financière Agache (Groupe Arnault), et iAngels Technologies mais aussi d’autres partenaires historiques. L’opération a pour objectif de lui permettre de continuer à innover et suivre les tendances du marché des cryptomonnaies. La société souhaite ainsi implémenter de nouveaux services tout en élargissant le nombre de partenariats.

NFT et cybersécurité

Récemment, de nouvelles technologies comme les NFT ont émergés. La société française entend profiter de ces développements afin que sa plateforme soit un "lieu d’échanges et d’achat de cryptomonnaies mais aussi d’autres tokens" comme l’explique son PDG Pascal Gauthier.

Les applications de la blockchain sont aujourd’hui nombreuses et ne se limitent donc pas à celle des cryptomonnaies. Cette multiplication des emplois de la blockchain engendre de fait des situations d’insécurité dans lesquelles les cybercriminels peuvent tenter d’exploiter le système. Ledger souhaite ainsi se positionner en garant de la sécurité des investisseurs dans un monde que tous pensaient, il y a encore peu de temps, inviolable.

Malgré les récentes hésitations du marché, notamment envers les valeurs les plus connues des cryptomonnaies telles que le Bitcoin, Ledger devient la première licorne française dans ce domaine et affirme un peu plus sa place de leader sur le marché ainsi que ses ambitions de développement à l’international. Elle profite également de l'opération pour devenir la quinzième licorne française, quelques semaines après Shift Technology.

EC