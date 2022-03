Leaders League et Ficade se rapprochent et donnent naissance au 1er groupe de médias et agence de notation

Décideurs. Quelle va être la force de frappe de la nouvelle entité ?

Pierre-Etienne Lorenceau. Forte de 250 collaborateurs, 60 événements et 35 médias, elle devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros sur 2022. L’objectif est de combiner nos forces pour conforter notre position de leaders sur certains secteurs tels que les professionnels du droit ou encore la gestion de patrimoine. C'est donc la naissance du premier groupe de médias et agence de notation BtoB.

Pierre Netter. Les deux groupes apportent chacun leur culture et leur savoir-faire. Ficade possède par exemple des médias respectés et reconnus tels que Le monde du droit, Gestion de fortune ou encore D’A (la référence dans le secteur de l’architecture, ndlr) auxquels s’ajoutent une trentaine d’événements BtoB. Leaders League apporte son métier d’agence de notation des experts, son expérience de l’événementiel et la marque Décideurs Magazine. Leaders League est également présent à l’international avec des bureaux à Londres, Milan, Sao Paulo, Lima, Madrid…

Qu’est-ce que ce rapprochement va changer ?

Pierre Netter. L’objectif est de combiner nos forces, pas de chercher des synergies à tout prix. Nos produits, nos marques vont continuer à exister et à se développer afin d’atteindre la couverture marché la plus large possible. En revanche, sur le référencement commun ou le partage de nos bases de données, des perspectives intéressantes s’ouvrent. En matière de gouvernance, Gaël Chervet, président du groupe Ficade, devient président de Leaders League. Pierre-Étienne Lorenceau, président et fondateur de Leaders League, occupera la position de président délégué. Pour ma part, je reste directeur général de Leaders League.

Quels sont les objectifs à moyen et long terme ?

Pierre Netter. Leaders League va poursuivre son développement et les grands axes stratégiques ne changeront pas. Nous allons accélérer la transformation digitale de notre agence de notation. Nous continuerons à croître en partant des besoins clients pour construire les produits. Précisons que, si le groupe se digitalisera de plus en plus, il n’a aucune intention d’abandonner les événements en présentiel et le format papier, que ce soit pour les guides ou Décideurs Magazine. Par ailleurs, Leaders League poursuit son effort d’internationalisation avec l’objectif d’être numéro un sur son marché au Brésil, en Italie ou encore dans l’Europe francophone.

Pourquoi avoir choisi Ficade ?

Pierre-Etienne Lorenceau : Ce groupe est une très belle plateforme humaine, technologique et stratégique bâtie par acquisitions successives mais aussi par croissance organique. Le groupe Ficade a montré sa capacité à croître rapidement et à garder les meilleurs talents après leurs acquisitions précédentes. La personnalité et le leadership de Gaël Chervet y sont pour beaucoup. Surtout, j’ai été séduit par son ambition technologique et internationale. Il a une vraie stratégie de croissance, fondée sur l’humain et l’empowerment .

Propos recueillis par Lucas Jakubowicz