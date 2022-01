Leaders de la croissance 2022 - Le nouveau visage de la réussite

Le classement 2022 des Leaders de la croissance présente un nouveau visage. Le palmarès, qui prend notamment en compte la croissance des entreprises françaises et européennes entre 2016 et 2020, intègre cette fois-ci une année de crise. Et celle-ci ne manque pas de bousculer le podium. D’abord, nombre de sociétés qui enregistraient jusque-là de belles trajectoires se sont vues stoppées net dans leur élan. Leur croissance absolue ou relative ne leur a pas permis de réitérer les exploits des années passées. Pour beaucoup d’entreprises, le secteur dans lequel elles évoluent a été déterminant. On constate cette année une prépondérance des professionnels de l’énergie, du BTP ou encore de l’agroalimentaire quand très peu de spécialistes des loisirs ou de l’événementiel ont tiré leur épingle du jeu.

Néanmoins, ce classement des 1 000 sociétés ayant réussi à croître de manière remarquable sur quatre années et pour lesquelles les perspectives sont encore très belles reste un très bon cru ! Qu’elles soient jeunes ou déjà bien établies, ces entreprises enregistrent des hausses de résultat à faire pâlir d’envie. Agiles, ambitieuses, innovantes… sont les premiers mots qui viennent à l’esprit quand on regarde leur parcours. Les exemples de réussites présentés dans ce dossier donnent un aperçu de ce que l’économie française et européenne peut faire de mieux, même lorsqu’elle est bousculée.

Méthodologie

France

Pour intégrer la richesse du tissu entrepreneurial français, Décideurs effectue une sélection par secteur d’activité (agroalimentaire, distribution, énergie, immobilier et BTP, internet et télécoms, informatique et logiciels, loisirs, luxe et mode, médias, santé, services, transports). Le classement prend en compte le montant du chiffre d’affaires des entreprises, leur taux de croissance entre 2016 et 2020 ainsi que leur secteur d’activité et la pérennité des modèles qu’elles proposent.

Le classement France est établi sur la base de plusieurs critères de sélection :

• Un chiffre d’affaires compris entre 5 millions et 1 milliard d’euros en 2020

• Un taux de croissance du chiffre d’affaires supérieur à 20 % entre 2016 et 2020.

Europe

Afin d’établir ce palmarès, Décideurs s’appuie sur le classement réalisé par le cabinet belge M5 à partir de données fournies par le Bureau van Dijk, une société du groupe Moody’s Analytics. Ont été retenus les critères suivants :

• Un chiffre d’affaires compris entre 5 millions et 1 milliard d’euros en 2020

• Un taux de croissance du chiffre d’affaires supérieur à 20 % entre 2016 et 2020.

Tout comme pour la France, nous avons décidé de croiser le critère du chiffre d’affaires avec celui de la croissance, pour illustrer la diversité et le dynamisme des entreprises européennes. À noter que le classement européen intègre les 50 leaders de la croissance français.

NC : non communiqué