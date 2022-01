Le réseau Mindset Avocats se développe

Poursuivant ses ambitions, Mindset Avocats étoffe ses rangs grâce à l’arrivée de cinq nouveaux membres aux compétences variées et complémentaires au sein de son réseau. Les avocats Karim Debza, en droit social, Pascale Bernert, en droit des baux commerciaux, Xavier Filet en droit pénal des affaires et contentieux commercial, Laure-Anne Fournier, en droit de la construction et droit locatif ainsi qu’Alexandre de Jorna en contentieux judiciaire et en droit des procédures d’exécution, rejoignent ainsi Damien Lempereur et Tristan Soulard. Toute cette équipe s’installe dans de nouveaux locaux entièrement refaits à neuf situés au 58, rue des Vignes à Paris.

Karim Debza met son savoir-faire au service de personnes physiques et morales en droit du travail, en droit de la protection sociale et en droit pénal du travail. Il les conseille sur toutes les phases des relations individuelles et collectives de travail et intervient lors de restructurations, de réorganisations d’entreprises, de contrôles de l’Urssaf ainsi qu’en matière de protection sociale complémentaire. Inscrit au barreau de Paris depuis 2014, l’avocat a travaillé pour DLA Piper avant de fonder en 2018 le cabinet D.A.K Avocats, spécialisé en droit social. Titulaire d’un master 2 de juriste de droit social et d’un autre en droit de la protection sociale d’entreprises de l’université Panthéon Sorbonne, il a également été chargé d’enseignement au sein de cette même faculté.

Experte du droit immobilier, Pascale Bernert accompagne ses clients en matière de propriété commerciale, de copropriété, de construction et d’assurance. Elle intervient sur les questions concernant les baux commerciaux et professionnels, les cessions de droits au bail et de fonds de commerce ainsi que les ventes immobilières. Avocate depuis 1998, elle a exercé chez Elkaim et Associés, HB & Associés, PFB Avocats puis Abaque Legal Avocats. Elle est titulaire d’un DESS de droit des assurances de l’université Panthéon Sorbonne et d’un diplôme de l’Institut des assurances de Paris.

Xavier Filet exerce en droit pénal, en droit pénal des affaires, fiscal et viticole ainsi qu’en droit commercial. Spécialisé dans la défense des dirigeants d’entreprise devant les juridictions commerciales et pénales, il exerce une activité essentiellement contentieuse et plaidante. L’avocat est membre du barreau parisien depuis 1998 et a exercé au sein de nombreuses structures : CMS Bureau Francis Lefebvre, Pierre Chaigne & Associés, Lardin Cabeli Pradié, Sintax Legal, Colbert Paris Avocats et enfin Abaque Legal Avocats. Formé en droit, en fiscalité et en finance, Xavier Filet est diplômé du MSG-DAI droit et gestion de l’université Paris Dauphine, du DJCE de l’université de Caen ainsi que d’un DEA en sociologie du droit de l’université Panthéon Assas.

Laure-Anne Fournier intervient en droit de la construction et assiste des fabricants de produits de construction, des maîtres d’ouvrage du secteur HLM ainsi que des maîtres d’œuvre et bureaux d’études techniques. Elle traite notamment les problématiques de responsabilité, de garanties légales, de réclamations financières mais aussi de troubles anormaux de voisinage, de servitudes et d’empiètement. Inscrit au barreau de Paris depuis 2021, elle est passée par les cabinets Menant et Associés, Lallemand et Associés, Edou de Buhren puis de manière indépendante à partir de 2019. L’avocate est titulaire d’un master 2 en contentieux de l’université René Descartes.

Alexandre de Jorna développe une activité contentieuse, principalement en droit des voies d’exécution et des saisies immobilières ainsi qu’en droit pénal général et des affaires, pour le compte d’acteurs publics et privés. Spécialisé dans la défense des dirigeants d’entreprise devant les juridictions pénales, l’avocat dispose également d’un savoir-faire pointu concernant les contentieux complexes du recouvrement, les voies d’exécution et les sûretés judiciaires. Titulaire d’un DESS en contentieux de l’université de Paris et d’un DEA en droit pénal et sciences criminelles, il a exercé chez Pierre Chaigne & Associés, Schrimpf Poirier & Associés puis individuellement à partir de 2016. Alexandre de Jorna est également responsable du service des ventes et des sûretés judiciaires de l’Ordre des avocats de Paris et membre du conseil d’administration de l’association droit et procédure.

Créé il y a un peu plus d’un an, Mindset Avocats réunissait à l’origine les trois avocats et amis Benoît Gonzalez, Damien Lempereur et Tristan Soulard, tous spécialistes du droit du travail et de la protection sociale. Malgré la disparition de Benoît Gonzalez en août dernier, ses deux cofondateurs ont poursuivi le travail qu’ils avaient commencé ensemble en développant leur réseau d’avocats et en portant l’ambition de diversifier les savoir-faire que celui-ci propose.

