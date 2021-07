Le réseau Eversheds Sutherland s’étend au Portugal et en Afrique

Partenaire d’Eversheds Sutherland depuis plus de dix ans, FCB propose une offre complète en droit des affaires et réunit plus de 70 avocats qui travailleront bientôt étroitement avec les équipes de la firme anglaise. Présente à Lisbonne, Porto et Faro mais aussi au Mozambique et en Angola par le biais de structures locales associées, l’enseigne portugaise fera désormais partie du réseau de cabinets bâti par Eversheds Sutherland.

Évolution naturelle de leur relation de longue date, l’association des deux maisons qui partagent déjà de nombreux clients leur permettra de conquérir de nouveaux marchés et de proposer un service plus global. Leur clientèle bénéficiera ainsi d’un savoir-faire local renforcé et d’un accompagnement à l’international grâce à la portée géographique mondiale du réseau d’Eversheds Sutherland qui compte désormais 74 bureaux dans 35 juridictions à travers le globe. Le choix de l'Afrique pour la firme correspond à une stratégie de longue date, appuyée ces derniers jours à Paris par l'arrivée d'Olivier Le Bars dans l'équipe financement, un avocat dont l'activité est particulièrement tournée vers le continent africain.

Léna Fernandes