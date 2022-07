Le réseau d’audit GMBA se dote d’un cabinet d’avocats

L’alliance entre experts comptables et avocats est un modèle peu répandu en France. Excepté les Big Four, quelques enseignes seulement comme Baker Tilly avec Oratio Avocats et TGS France avec TGS France Avocats offrent un service intégré des deux professions. Le marché compte désormais un nouvel acteur : GMBAvocats.

GMBAvocats est né de l’alliance du cabinet d’audit GMBA avec la structure Nosten Avocats. Le premier a été créé en 1961 autour des métiers de l’expertise comptable, fiscale, sociale et de conseil des dirigeants. Avec un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2021, GMBA réunit 19 associés en France pour un total de plus de 170 collaborateurs. De son côté, Nosten Avocats réunit six associés : Alain Nosten, Anne-Laure Moisset, Anne-Caroline Dupont, Célia Guillem, Frédéric Thienpont et Natacha Cagnati. Les domaines d’intervention de l’équipe couvrent le droit des procédures collectives, les contrats commerciaux, le contentieux des affaires, le droit social, la fiscalité et la gestion de patrimoine. Leur union prend la forme d’une SPFPL, une société de participations financières de professions libérales, faculté offerte en 2015 par la loi Macron.

La logique est la suivante : offrir aux entreprises clientes du cabinet d’audit un accompagnement juridique en droit des affaires. Aux matières dispensées par l’équipe de Nosten Avocats devraient s’ajouter dans les prochains mois, selon Raymond Dorge le président de GMBA, des compétences en droit de la propriété intellectuelle, immobilier, rural, de l’environnement et en droit associatif. Par ailleurs, GMBA est membre du réseau de cabinets d’expertise comptable Walter France, lui-même adhérent à l’alliance mondiale Allinial.

Pascale D'Amore