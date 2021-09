Le prix du Cercle Montesquieu 2021 revient à…

Chaque année depuis 1997, le Cercle Montesquieu décerne son prix aux meilleurs ouvrages de droit des affaires ou abordant la gestion des fonctions juridiques, et dont la vocation est de soutenir les directeurs juridiques dans l’exercice de leur profession. Composé de douze membres de l’association et présidé par Bénédicte Wautelet, directrice juridique du Groupe Figaro et vice-présidente du Cercle, le jury de l’édition 2021 a récompensé l’ouvrage "L'intelligence artificielle en procès, Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne" de Yannick Meneceur.

Ce texte destiné aux juristes avertis comme aux néophytes aborde la définition de l’intelligence artificielle, les questions techniques et politiques que cette technologie soulève, ainsi que les réponses juridiques qui leur sont apportées. Appréhendant l’équilibre entre la légitime protection des droits fondamentaux et le nécessaire soutien de l’innovation par la réglementation, il offre aux directeurs juridiques une analyse approfondie de droit comparé. Après avoir récompensé une œuvre sur la blockchain l’an passé, le prix du Cercle Montesquieu continue donc de mettre en avant les enjeux inédits qu’impliquent les nouvelles technologies, tant dans le monde du droit que plus largement dans notre société.

Léna Fernandes