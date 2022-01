Le premier SPAC crypto d’Europe voit le jour en Suède

Le 21 janvier prochain, l’entreprise suédoise HODL SPAC Europe AB entrera en Bourse à Stockholm, après avoir levé 2,8 millions d’euros. Son ambition : acquérir en deux ans au moins un acteur du secteur de la blockchain d’une valeur de 500 millions de couronnes suédoises (près de 50 millions d’euros). À l’origine de ce SPAC, un groupe de quatre jeunes investisseurs suédois, tous connus dans le milieu des services de cryptomonnaies. Une nouvelle symptomatique d’une tendance : les SPAC (pour Special Purpose Acquisition Company), ces véhicules boursiers sans activité opérationnelle et créés de toutes pièces dans le seul but de financer l’acquisition d’une cible non cotée, s’intéressent de plus en plus aux cryptoactifs.

SPAC et cryptoactifs, un pari gagnant-gagnant ?

Entre la facilité de l’introduction en Bourse et la mise à disposition d’une société dédiée, les SPAC présentent plusieurs avantages pour le secteur des cryptoactifs en recherche de structure. La cotation de Coinbase, plateforme d’échange de cryptomonnaie, n’a pas manqué de faire tourner les têtes, suivie par d’autres en 2021 : eToro, Bakkt et CompoSecure sont - ou vont - bientôt être cotés via des SPAC. Des deals gagnants également pour les investisseurs car le niveau de capitalisation des actifs numériques atteint aujourd’hui des records. Une inconnue subsiste pourtant en termes de réglementation. Dans un secteur en perpétuelle évolution, le cadre réglementaire est à la traîne en matière de fiscalité. En France, par exemple, le bilan rendu par les députés Éric Woerth et Pierre Person en décembre dernier indique que les propositions fiscales émises dans la loi Pacte de 2019 n’ont été que partiellement satisfaites pour les cryptoactifs.

Céline Toni