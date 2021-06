Cabinet d'avocats : Dentons va au-delà du droit

Ed Reilly (ex-FTI Consulting) devient le PDG de la nouvelle enseigne créée par Dentons et Albright Stonebridge Group, Dentons Global Advisors, dans les 81 pays qui hébergent déjà les équipes du plus grand cabinet d’avocats au monde en taille. Albright Stonebridge est dirigé par la 64e secrétaire d’État américaine Madeleine Albright, entourée de dix directeurs. Le groupe délivre un conseil stratégique aux entreprises présentes sur les marchés internationaux. Grâce à leurs savoir-faire combinés, le cabinet d’avocats et la société de conseil offrent un service de conseil sur les marchés de capitaux, lors des transactions financières, de gestion de crise, de résolution des conflits, de négociation, de diplomatie commerciale, en positionnement d’entreprise et enfin en gestion des risques commerciaux et géopolitiques. La liste de ces services a vocation à s’étendre lorsque les clients du nouveau groupe auront besoin de saisir une opportunité, de gérer un changement, un défi réglementaire ou tout simplement d’augmenter la valeur de leurs actifs.

Conseil lors des périodes sensibles

"En moins d'une décennie, Dentons a créé le plus grand cabinet d'avocats au monde et, en partenariat avec Dentons Global Advisors, nous avons l'intention de continuer à développer notre offre de conseil d'élite avec la portée géographique qui nous permettra d’aller à la rencontre de tous nos clients", déclare Joe Andrew, global chairman de Dentons et membre du conseil d'administration de Dentons Global Advisors, dans le communiqué de presse de la firme. Et le CEO de Dentons, Elliott Portnoy, d’ajouter que cette alliance sera particulièrement pertinente pour les entreprises qui traversent une période sensible comme "la préparation d’une transaction, une crise, une enquête judiciaire ou un contentieux. "

Dentons Global Advisors est un groupe indépendant du cabinet d’avocats, ce qui lui permettra de travailler avec d’autres structures juridiques ou d’expertise comptable. Il a d’ores et déjà entamé sa phase de croissance externe et cherche à s’unir avec des cabinets de conseil intéressés par une plateforme mondiale. Pour trouver chaussure à son pied, la jeune firme met en avant sa souplesse d’organisation, sa flexibilité, sa culture entrepreneuriale et sa bureaucratie minimaliste. Dentons, qui en est un des actionnaires minoritaires, devient ainsi une law firm d’un genre nouveau, car s’il est fréquent que les avocats s’allient aux experts-comptables, la création d’une société de conseil en stratégie d’entreprise par un cabinet d’avocats est inédite sur le marché mondial de la prestation juridique.

Pascale D'Amore