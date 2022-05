Un nouveau Service de l’origine et du Made in France

Comme l’avait annoncé Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, en avril dernier, la direction générale des douanes et droits indirects a relocalisé son Service de l’origine et du Made in France (Somif) à Clermont-Ferrand. Celui-ci a pour mission de délivrer des informations sur le Made in France (IMF) et les renseignements contraignants en matière d'origine (RCO) aux entreprises, une tâche qui était jusqu’alors réalisée depuis l’Île-de-France.

Un choix qui n’est pas fait au hasard

Avec cette nouvelle organisation, la douane française entend répondre à la croissance des demandes liées au Made in France. Les démarches d’IMF, qui permet aux entreprises de savoir si leurs produits sont éligibles au marquage "made in France/fabriqué en France", ont augmenté de 242 % entre 2017 et 2021 pour passer de 193 IMF délivrés en 2017 contre 660 en 2021. Même constat pour les RCO (des rescrits permettant notamment aux entreprises de bénéficier des réductions de droits de douane prévues par les accords commerciaux) : ils ont progressé de 63 % passant de 221 en 2017 à 359 en 2021. Avec six agents experts compétents sur tout le territoire national, le Somif devrait pouvoir proposer un meilleur accompagnement aux entreprises et consolider la présence des services douaniers en France.

Le choix d’implanter ce nouveau service en Auvergne n’est pas anodin. Selon Olivier Dussopt, il "illustre la redynamisation des territoires portée par le gouvernement" et il met en lumière un "emplacement géographique hautement symbolique, en résonance étroite avec les valeurs du Fabriqué en France portées par cette nouvelle structure". En renforçant ainsi son Somif, la douane a également souligné le rôle clef qu’elle a à jouer dans l’accompagnement des entreprises qui souhaitent valoriser leur production, tant nationale qu’internationale.

Léna Fernandes