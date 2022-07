Le nouveau managing partner de Herbert Smith Freehills est Régis Oréal

Le bureau parisien de Herbert Smith Freehills change de managing partner. Dirigée par Frédéric Bouvet depuis 2017, l’équipe compte désormais sur Régis Oréal qui prend le poste pour une durée de trois ans. Son rôle ? Collaborer avec les quatre associés du management board, responsable de la gestion et du fonctionnement de l’antenne parisienne, ainsi qu’avec le directeur général Jean-Didier Billard. "Régis, entouré de tous les associés [à] Paris, a de très fortes ambitions pour le développement de notre bureau. [Il] sera un excellent managing partner", déclare Frédéric Bouvet.

Régis Oréal a plus de vingt-cinq ans d'expérience en financement et en réglementation bancaire. Il intervient pour le compte des prêteurs et des sponsors notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Il conseille également des banques et des institutions financières dans le domaine de la réglementation bancaire et lors d'opérations de réorganisation, de cession ou de restructuration de leurs portefeuilles. Titulaire d'un DEA de droit privé de l'université Panthéon-Assas et d'un LLM de droit européen de l'université d'Exeter au Royaume-Uni, Régis Oréal commence sa carrière au sein de l'équipe marchés de capitaux de la banque Paribas. Il a par la suite intégré les cabinets De Pardieu Brocas Maffei puis Lovells (devenu Hogan Lovells) avant de rejoindre, en 2006, Herbert Smith Freehills à Paris. L’équipe regroupe aujourd’hui plus de 120 avocats dont 32 associés et 14 of counsels.

Anaëlle Demolin