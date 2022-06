Le moral des juristes d’entreprise au beau fixe

Entre la première édition en 2021 et la seconde publiée mercredi 8 juin, le baromètre national sur la satisfaction des juristes d’entreprise note une hausse de trois points du nombre de répondants se déclarant globalement satisfaits de leur métier (81% cette année). Satisfaction qui passe par un équilibre entre leur présence au bureau et le télétravail (avec un niveau de satisfaction s’élevant à 78%) ainsi que par une bonne ambiance au sein de la direction juridique (pour 85% des répondants). Soixante et un pour cent des personnes interrogées considèrent qu'elles sont valorisées et reconnues.

Pour ce qui est des perspectives d’évolution au sein de la profession en revanche, les juristes ne sont que 36% à en avoir partiellement, lorsque 31% n’en ont pas du tout. Seuls 61% des répondants considèrent qu'ils sont valorisés et entendus (un chiffre en recul par rapport à 2021). Sans surprise, un juriste sur deux considère que sa rémunération n’est pas à la hauteur de son travail. Cette étude a été réalisée par l’analyse de 508 questionnaires envoyés aux juristes travaillant au sein d’une direction juridique d’entreprise et récoltés entre le 8 et le 27 avril dernier.

Pascale D'Amore