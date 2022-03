Les adieux du monde du droit à Olivier Cousi, l’un de ses plus ardents défenseurs

Depuis plus de trente-cinq ans, Olivier Cousi avait une vocation : défendre la justice. L’avocat est décédé mercredi 2 mars des suites d’une maladie, a annoncé Éric Dupond-Moretti sur Twitter. Le garde des Sceaux a été son confrère, son client aussi. Olivier Cousi l’avait défendu dans l’enquête pour prise illégale d’intérêts. "C’était un passionné de son métier, de la défense. La Justice perd un grand serviteur", a écrit le ministre.

Sa carrière d’avocat, Olivier Cousi la commence en 1985. Très vite, il s’engage dans les institutions. En 1987, il devient secrétaire de la Conférence. Un an plus tard, il fonde, avec Stéphane Lataste, la Ligue d’improvisation du barreau de Paris. Chez Gide, dont il était associé depuis 1993, il crée la pratique droit audiovisuel et médias, étendue ensuite au droit des télécoms puis, enfin, au droit de l’Internet.

Sa volonté de s’engager pour les jeunes générations d’avocats, et pour toute la profession, ne l’a jamais quitté. Pendant ses années au Conseil de l’Ordre, de 2006 à 2008, il imagine un Campus de la formation continue des avocats. En 2020, il prend la tête du barreau de Paris. Pendant son mandat, perturbé par la crise des retraites, les grèves et la pandémie, le 221e bâtonnier de Paris sera "une boussole" pour ses confrères. Olivier Cousi organise une assemblée générale extraordinaire pour écouter les aspirations de la profession, met en place une plateforme d’intelligence collective de consultations directes de l’ensemble des avocats. Il exprimera le mal-être de la profession, éprouvée par la loi Macron, dans le pamphlet J’ai l’honneur de ne pas vous demander votre voix. Participera à donner une place de choix aux acteurs du droit, aussi. En 2021, il monte les Paris Legal Makers pour montrer aux entreprises que le droit est un atout pour leur compétitivité.

Avocats, politiques, députés… Ceux qui ont croisé le chemin d’Olivier Cousi se souviennent d’un homme, d'un avocat, d'un père toujours droit, bienveillant, disponible, sur le front. Christiane Féral-Schuhl n’oubliera pas les "tempêtes" affrontées avec lui, "des retraites jusqu’au Covid". Olivier Lagrave gardera le souvenir de ses "grandes qualités humaines, son écoute attentive, sa vive intelligence, sa finesse d’esprit et sa capacité à voir vite et loin". Frédéric Nouel, lui, se fait l’écho d’un Gide Loyrette Nouel "immensément triste et orphelin".

"Le Bâtonnier de Paris Olivier Cousi, en pleine grève des avocats, sur son vélib. En robe. Paix à son âme.", @Julia Courvoisier sur Twitter

Olivia Fuentes