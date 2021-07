Le Medef choisit un avocat comme nouveau directeur juridique

Organisation patronale fondée en 1998, le Medef compte aujourd’hui 173 000 entreprises adhérentes. Présidé par Geoffroy Roux de Bézieux depuis juillet 2018, le réseau d’entrepreneurs désigne, pour prendre la tête de sa direction juridique, Bruno Zabala, avocat depuis 2000, qui quitte donc la robe.

Formé en droit des affaires, Bruno Zabala a exercé chez Landwell & Partners (aujourd'hui PWC Société d'Avocats), puis pour CMS Francis Lefebvre et enfin chez Fidal où il était jusqu’alors of counsel. Auprès de groupes et de sociétés, il intervenait notamment en droit des sociétés, droit du financement et droit des marchés financiers. De 2001 à 2007, l’avocat a également été senior manager auprès du secrétaire général adjoint de l’AMF. À ce titre, il a été chargé de la négociation de directives et règlements européens en matière financière ainsi que de dossiers concernant des opérations financières telles que des introductions en Bourse, des offres au public ou encore des émissions de titres complexes. Ancien rapporteur de plusieurs groupes de travail au sein de l’AMF, Bruno Zabala est actuellement membre du comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions ainsi que du comité droit des sociétés, droit boursier et gouvernement d’entreprise du Medef. Titulaire d’un magistère de juriste d’affaires-DJCE et d’un DESS en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas, il est aussi diplômé d’un Executive MBA de HEC Paris.

Léna Fernandes