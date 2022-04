Le laboratoire Mitem Pharma lève 10 millions d’euros auprès du fonds TechLife Capital

Né en 2016 de l’alliance entre les entreprises Xion et Ticume-Acetlab, le laboratoire Mitem Pharma s’illustre par le déploiement de médicaments préconisés dans le traitement de maladies graves. L’accord de financement du fonds d’investissement TechLife Capital dans la société pharmaceutique a été rendu public le 25 avril. La levée de fonds, qui s’élève à 10 millions d’euros, pourrait toutefois être portée à 20 millions d’euros supplémentaires dans un futur proche. Mitem Pharma cible les marchés qui ont un accès imparfait aux médicaments existants, relance des solutions thérapeutiques, les améliore et sécurise leur approvisionnement en privilégiant notamment leur production sur le sol français. Il développe également de nouveaux produits afin d’assurer la disponibilité du meilleur traitement possible pour les thérapies données.

Déjà particulièrement actifs dans des secteurs spécialisés tels que l’endocrinologie, la cardiologie d’urgence et le système nerveux central, cette levée vient renforcer le positionnement du laboratoire en la matière. Cette ambition de croissance se centrera en particulier sur le développement de nouveaux médicaments ainsi que sur la réalisation d’opérations d’acquisition ciblées. Claude-Alain Cudennec, président de Mitem Pharma, ainsi qu’Éric Thierry, directeur général du groupe, saluent cette nouvelle en précisant que grâce à ces financements, "nous pouvons accélérer notre stratégie" afin de "renforcer l’accessibilité aux patients des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur dont ils ont besoin".

Attaché à contribuer activement à l’essor de sociétés spécialisées dans les secteurs de la santé et de la technologie, TechLife Capital a d’ores et déjà investi dans des entreprises telles que XPath, offrant des services de diagnostic du cancer, ou Flash Therapeutics, producteur de vecteurs lentiviraux en biotechnologie. Avec Mitem Pharma, le fonds conclut son cinquième investissement. À ce propos, Jacques Rossignol et Grégoire Cayatte, managing partners de TechLife Capital indiquent que "le laboratoire fait preuve d’un remarquable savoir-faire dans le développement de nouveaux médicaments ou le renforcement de médicaments existants dans des thérapies sévères, en sécurisant l’accessibilité et l’efficacité de médicaments essentiels. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à cette meilleure prise en charge de ces pathologies ciblées". Doté d’un portefeuille de cinq autorisations de mise sur le marché, les médicaments distribués par Mitem Pharma sont, pour une partie, déjà présents sur trois continents et plus de quinze pays.

Léa Pierre-Joseph