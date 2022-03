Le homing, la nouvelle tendance des cadeaux d’entreprise

Les consommateurs sont enclins à une nouvelle philosophie de vie

Retour à l’essentiel. L’ère post-confinement a révélé l’importance du cadre de vie intérieur. L’étude de Kantar sur la consommation des Français confirme bien l’orientation de leurs achats vers des produits pour se sentir bien chez eux. La maison s’affirme ainsi comme un lieu refuge où il fait bon rester. À la fois espace de vie et de travail, il a fallu le réinventer. Déco, cuisine, bricolage, bien-être, sport ont nourri ce nouvel art de vivre du corps et de l’esprit. Et pour cause : 67% des Français se sentent comme dans un cocon chez eux, selon l’enquête d’Harris Interactive.

Des cadeaux d’entreprise lifestyle bien-être & déco

Cette nouvelle manière de vivre son intérieur a accéléré les envies de réaménager son chez soi. Coin cosy ou espace cocooning : inspirez-vous de cet esprit résolument ”japandi”, issue du minimalisme japonais et de la décoration naturelle scandinave. Les goodies bien-être et déco sublimeront les pièces de vos clients et salariés. Propices à la détente et à la sérénité, les bougies comme les diffuseurs d’huiles essentielles diffusent leurs effluves parfumés. Elles contribuent à créer une atmosphère chaleureuse dans la maison tandis que plaids et couvertures polaires apportent leur lot de réconfort et de douceur : ce sont des cadeaux appréciés à la saison d’hiver qui incitent à profiter d’un mug de chocolat chaud devant une série. Et que seraient nos intérieurs sans une touche végétale ? Non seulement, les plantes vertes dépolluantes purifient l’air ambiant mais elles sont des éléments de décoration vivante aux multiples vertus. Tout à fait dans l’air du temps, elles feront l’unanimité auprès de votre cible.

Côté santé et beauté, le rituel rime avec esprit zen et bio à travers des cosmétiques aux ingrédients d’origine naturelle et des activités sportives à faire chez soi, comme la gymnastique douce ou le Pilates. Tapis de yoga, jeu d’élastiques ou serviette de sport sauront trouver acquéreurs parmi vos collaborateurs adeptes des exercices physiques aux bienfaits reconnus. L’important ici est de trouver son bien-être personnel. Cela va de pair avec l’envie de parfaire son look et l'engouement pour les tenues décontractées et cool qui se confirme par l’emblématique sweat-shirt ou la casquette.

Des goodies qui invitent au partage et à la convivialité

Passer du temps chez soi ne veut pas dire être isolé pour autant. Famille et amis sont des repères importants au bien vivre ensemble. Les moments de convivialité autour du jeu par exemple permettent de toucher simultanément une double cible parents-enfants dans une dimension ludique toujours positive. Que ce soit les cartes à jouer ou des jeux plus traditionnels comme les dominos et les échecs, les jeux de société ont encore aujourd’hui le vent en poupe (+23% des ventes selon the NDP Group). Autre moment crucial à partager : le repas. Ce savoir-vivre à la française aspire plus que jamais à manger sain et local. Que ce soit autour d’un apéro, d’un barbecue ou d’un déjeuner en famille, la cuisine fait recette et le fait-maison aussi (+13,8% depuis 2020). Paniers garnis de produits du terroir et autres pauses gourmandes sucrées ou salées made in France sont plébiscités par votre clientèle demandeuse de bons produits. En transit entre leur domicile et leur lieu de travail, elle appréciera son combo lunch box-couverts dans un sac isotherme floqué du logo de votre entreprise engagée dans le zéro déchet. Exit la bouteille d’eau et bienvenue à la carafe, l’équivalent de la gourde nomade pour entreprise que l’on exhibe fièrement sur la table de la cuisine. Les accessoires de cuisine sont à la mode et les appareils électroménagers... branchés. Ce sont de belles idées de cadeaux d'entreprise qui ponctueront les événements personnels de la vie de vos salariés.

Clin d’oeil au télétravail, l’équipement de bureau a ici toute sa place pour inciter les collaborateurs à travailler dans de bonnes conditions. Comme au bureau, se créer un espace dédié au travail à la maison facilite la concentration et l’épanouissement. Lampe de bureau, mini plante, accessoires de bureau (tapis de souris, carnet, stylos, bloc-notes) sont des goodies utilisés quotidiennement par vos collaborateurs et qui consolideront vos liens à distance. Côté matière, on joue sur l’esprit naturel du bois, du liège et des coloris neutres afin d'associer ces éléments à une entreprise respectueuse de l’environnement.

Des cadeaux pour s’évader et vivre de nouvelles expériences

Ce repli sur soi ne veut pas pour autant dire vivre comme un ermite. La prise de conscience de son univers intérieur a mis davantage en lumière les préoccupations environnementales. Ne dit-on pas être bien avec soi-même pour être bien avec les autres ? Cette réflexion a permis de mieux se (re)connecter au monde et à la nature. Elle a poussé chez certains à de nouvelles appétences comme le jardinage qui connaît un véritable boum. Mini plant d’arbre symbolique et graines de fleurs ou d’aromates deviennent alors des supports de communication porteurs de sens, parfaits pour souligner votre démarche RSE auprès de vos collaborateurs et partenaires.

Vivre de nouvelles expériences est tout aussi forte que la quête de mobilité qui, malgré tout, est toujours présente. Le plaisir de bricoler, de construire quelque chose de ses propres mains en dit long sur le succès des cadeaux d’entreprise à faire soi-même, comme ces kits de plantation à l’apprentissage ludique pour tous âges confondus.

L’envie de voyager a pris le pas sur de nouvelles solutions : lunettes de réalité virtuelle, accessoires de voyage adaptés, sac à dos antivol ou encore kit de vélo permettent de se déplacer autrement (virtuellement) et plus aisément.

Cette liste inspirante doit vous faire garder à l’esprit que plus vous serez proche de vos contacts, plus vous établirez un lien de confiance et de reconnaissance solide et durable. À noter que 84% des achats sont rêvés et décidés à domicile. Choisis avec soin, ces cadeaux se transforment volontiers en box de goodies d’entreprise que vos salariés et clients recevront directement à leur domicile. Déclinables en version thématique et signée de votre identité, les produits sélectionnés auront une valeur émotionnelle et mémorable considérables.