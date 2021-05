Le Hatstone Group s’installe en Irlande

Déjà installé à Londres, mais aussi à Jersey, aux îles Vierges britanniques, au Panama et en Afrique du Sud, Hatstone centre sa stratégie de développement sur l’attractivité fiscale. Avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Dublin, la société poursuit sa croissance au sein de l’Union européenne.

Pour former l’équipe du guichet irlandais offshore, le groupe a attiré les avocats et le personnel du cabinet américain Tully Rinckey installés à Dublin. Grainne Loughnane prend ainsi la tête de Hatstone Group Ireland, accompagnée de deux associés : Julie O’Sullivan et Setanta Landers. Intervenant en banque et financement, immobilier, corporate, commerce, fonds d’investissement et droit du travail, ils bénéficieront de la législation irlandaise relative à l’imposition sur les sociétés qui, selon le groupe, fait de l’Irlande "un lieu où faire des affaires". Après le Brexit, Dublin semble en effet être une destination de choix pour les entreprises, notamment du secteur de la finance, souhaitant se délocaliser.

Hatstone propose des services juridiques, d’administration de fonds d’investissement et d’entreprises via un réseau de cabinets et de partenaires. Il dispose d’une offre large de conseils juridiques recouvrant notamment le droit des sociétés, le droit commercial et financier, mais aussi le droit du travail, de la famille ou encore la propriété intellectuelle. Après sa fusion avec le Folio Group en 2019, le cabinet réunit aujourd’hui plus d’une cinquantaine de professionnels du droit.

Léna Fernandes