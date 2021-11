Le groupe T Rowe Price s’offre Oak Hill

T Rowe Price, société de gestion d’actifs basée à Baltimore et classée à la 914ème position du classement Fortune 1000, vient bousculer le monde de la finance en faisant l’acquisition de la société nord-américaine spécialisée en capital-investissement Oak Hill, pour un total de 4,2 milliards de dollars en cash et en actions, réalisant ainsi sa plus importante opération. Avec 1,61 mille milliards d’actifs sous gestion, T Rowe entend diversifier ses expertises et, grâce à cette acquisition, accélérer sa croissance et son positionnement sur les actifs non cotés. Le directeur général du groupe, Bill Stromberg, déclarait au Financial Times que ce rachat permettrait au groupe de poursuivre sa croissance dans le secteur du crédit privé.

Un marché en pleine expansion

En effet, de plus en plus d’institutionnels et de particuliers cherchent à diversifier leurs investissements, notamment dans le private equity. Avec le durcissement de la réglementation pour les entreprises cotées ou souhaitant entrer en Bourse, et le besoin en capitaux des entreprises privées, le financement par le capital-investissement connait un véritable engouement depuis plusieurs années déjà. Internationalisation, innovation et numérisation sont autant de paramètres à développer pour ces entreprises dans le monde d’aujourd’hui que de raisons de miser sur le secteur privé. Selon une étude de France Invest, 18,4 milliards d’euros ont ainsi été levés sur le premier semestre 2021.

Marine Fleury