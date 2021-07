Le groupe Septeo fait l’acquisition de Kinaxia

Valorisée à plus d’un milliard d’euros l'année dernière après son rachat par le fonds d’investissement HG Capital, Septeo rassemble des sociétés spécialisées dans l’édition de solutions logicielles et dans les services technologiques à destination des professionnels du droit, de l’immobilier et de l’informatique. Implantée à Montpellier, Paris, Lyon ainsi qu’à Liège, Zellik, Tunis, Montréal et Boston, la licorne française compte 1 800 collaborateurs au service de 30 000 clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros en 2020. Parmi les entreprises qui composent le groupe, on retrouve notamment la start-up de la legaltech Softlaw, Secib ou encore Appliwave. Côté immobilier, après avoir acquis Spi, La Gi puis Modelo il y a quelques mois, elle s’offre Kinaxia, une société de la proptech française fondée par Édouard Le Goff en 2009.

Conjuguant data science, intelligence artificielle et technologies web, Kinaxia a l’ambition de "fournir la connaissance nécessaire à toute décision immobilière" au travers de ses différentes marques. Le groupe rassemble Preventimmo qui fournit des documents d’urbanisme réglementaire dématérialisés, CityScan, une solution d’évaluation immobilière et Copro Expertises qui propose des solutions de mise en copropriété. Avec près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, 150 employés basés à Sophia Antipolis et 20 % de croissance annuelle, l’entreprise a su surfer sur la vague de la transformation numérique du secteur de l’immobilier. Elle renforce l’offre technologique de son nouveau partenaire Septeo, qui est déjà implanté sur les marchés de la gestion et de la transaction immobilière.

Léna Fernandes