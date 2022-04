Panhard cède une plateforme logistique de plus de 100 000 m² à Goldman Sachs

Les travaux de réalisation du futur bâtiment ont d’ores et déjà démarré. Le Groupe accompagnera les équipes de Goldman Sachs Asset Management dans le déploiement de sa stratégie value add logistique en France.

Localisation premium

Au sein du Parc logistique du Pont de Normandie, sur les communes d’Oudalle et Sandouville, dans l'agglomération du Havre, le site bénéficie d’une localisation premium dans le périmètre direct du premier port de marchandises français, à proximité immédiate de la plate-forme multimodale.

"Nous sommes très heureux de conclure cette opération avec les équipes de Goldman Sachs et plus globalement de les accompagner dans leur stratégie de déploiement en France." indique Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard. "Le Havre et son port en eaux profondes ont maintenu une activité dynamique sur les derniers mois malgré le contexte sanitaire. La zone portuaire affiche aujourd’hui une carence d’offre en bâtiments logistiques neufs et aux meilleurs standards en matière de développement durable. Grâce à son envergure et à sa localisation, notre projet réunit tous les atouts pour séduire et répondre aux besoins immédiats des utilisateurs, ce qui justifie que nous puissions lancer ces installations en blanc."

Alliance durable

Le Groupe Panhard affiche une très bonne connaissance de l’écosystème havrais et notamment de l’environnement immédiat de l’opération. Il a, en effet, développé en 2019 un bâtiment de près de 50 000 m², loué en intégralité, sur l’emprise foncière jouxtant celle du projet cédé à Goldman Sachs. Conforme aux engagements du Groupe en termes de réduction de l’empreinte écologique de ses réalisations, l’opération fera preuve d’une très grande sobriété énergétique (éclairage complet par leds, détecteurs de luminosité, bassins et espaces paysagers, bornes de recharge électriques…) et d’une gestion technique centralisée. La plate-forme vise l’obtention de la certification environnementale BREEAM en niveau "Very Good". La livraison de la nouvelle plate-forme est annoncée pour l’été 2023, à l’issue d’environ 15 mois de travaux.

Goldman Sachs a d’ores et déjà décidé de confier au Groupe Panhard l’asset management de son nouvel actif. "Cette opération s’inscrit pleinement dans notre stratégie sur le segment Logistique visant à investir auprès de promoteurs de premier rang dans des projets offrant les meilleures spécifications techniques et environnementales pour les utilisateurs dans les marchés européens Core." a déclaré Edouard Escande, Executive Director chez Goldman Sachs Asset Management.

Dans le cadre de cette transaction, le Groupe Panhard a été conseillé par l’étude notariale Allez & Associés, le cabinet d’avocats Boivin & Associés et la banque BNP Paribas. Goldman Sachs Asset Management s’est, de son côté, appuyé sur les conseils de l’étude notariale Hervé Vinas et des cabinets d’avocats Jones Day (Immobilier/Corporate) et Freshfields (Taxe/Structuring).

AC