Le groupe Cyrus acquiert Amplegest

Les acquisitions ne cessent de tomber dans le secteur patrimonial et financier. Après l’annonce du rapprochement entre Cholet Dupont et le groupe Oudart, c’est au tour de Cyrus de faire l’acquisition d’Amplegest, société de gestion privée. Les deux entités ont annoncé clairement leurs ambitions d’unir leurs forces tant sur les équipes que sur les expertises, tout en conservant un esprit entrepreneurial et indépendant. L’acquisition d’Amplegest vient compléter le panel d’expertises du groupe Cyrus sur la dimension ISR, ainsi que sur une large gamme d’actifs, notamment en fonds actions, diversifiés et obligataires. En cultivant cette complémentarité de savoir-faire et savoir-être, cette opération leur permettra de répondre au mieux aux problématiques de leurs clients. "Ce rapprochement est la poursuite d’une aventure humaine qui nous est apparue comme une évidence, avec l’ambition commune de devenir une marque réflexe de la gestion privée", déclare Meyer Azogui, président du Groupe Cyrus. Aspect primordial selon la direction des deux sociétés, Amplegest conservera sa gouvernance et continuera d’être présidé par Arnaud de Langautier. Marie Saltiel rejoindra le comité́ exécutif du groupe Cyrus et reste directrice générale d’Amplegest. Allinvest, représenté par Marc-Antoine Guillen, rejoindra le comité́ de supervision du groupe Cyrus.

Marine Fleury