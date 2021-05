Le Groupe Crystal accélère son développement avec Apax Partners

La nouvelle avait été rendue publique à l’automne dernier. Le Groupe Crystal, l’un des leaders hexagonal du conseil en investissement et en gestion de patrimoine, annonçait en effet être entré en négociations exclusives avec le spécialiste du capital-investissement en vue de lui céder une participation majoritaire. Une opération finalisée et rendue publique mardi 6 avril.

Saisir les opportunités de croissance

Avec l’arrivée de ce nouvel actionnaire, le Groupe Crystal entend assoir sa position de leader du secteur. Comme le reconnaît Bruno Narchal, son président, "l’environnement de la gestion de patrimoine change très rapidement du fait des contraintes réglementaires, de la digitalisation et des taux bas, imposant des investissements importants". En optant pour Apax Partners, qui investit par le biais de son fonds Apax France X, le Groupe Crystal entend bénéficier de son savoir-faire en matière de transformation digitale. Mais pas seulement puisque, quatre ans après l’acquisition d’Expert & Finance, des projets de croissance externe en France comme à l’international seraient à l’étude. "Nous serons à l’affût des opportunités qui viendront compléter nos expertises nous permettant de changer de dimension", confirme Jean-Maximilien Vancayezeele, directeur général.

Recentrage sur le B2C

Surtout, l’arrivée d’un nouvel actionnaire coïncide avec une réorganisation plus globale du groupe qui entend désormais se consacrer à la gestion de patrimoine en B2C. C’est dans cette optique qu’Alpheys, plateforme de distribution dédiée aux CGP, jusqu’alors intégrée au Groupe Crystal, annonce sa sortie pour devenir un pure player B2B indépendant. Ainsi reformaté, le Groupe Crystal, qui comprend 250 collaborateurs répartis en France et à l’international, compte désormais quatre entités - Crystal Finance, Crystal Mobility, CGEFI et Expert & Finance. Réputé pour son conseil de pointe à destination des expatriés, le groupe accompagne 35 000 clients et administre plus de trois milliards d’euros d’encours.

S.V.