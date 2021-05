Le Groupe Cheuvreux ouvre deux nouvelles études

Depuis quarante ans, la marque Chevreux ne cesse de développer son activité de conseil notarial. Le groupe, présidé par Jean-Félix Ferrus-Sicurani et Coralie Leveneur et porté par Bruno Cheuvreux depuis une quinzaine d’années, a ouvert une étude à Bordeaux et à Reims en 2018, puis à Lyon en 2019. Souhaitant poursuivre son expansion et se rapprocher de sa clientèle locale, il crée aujourd’hui deux nouveaux bureaux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Centre-Val de Loire. L’étude de Nice, Cheuvreux Nice, sera composée de Paul-Édouard Bocquenet, nommé associé, et d’Isabelle Arnold. Celle de Tours, Cheuvreux Tours, comptera deux nouvelles associées : Marie Pierre Itier-Lapointe et Constance Itier.

Le Groupe Cheuvreux intervient dans cinq domaines de compétences, en France et à l’international : en développement immobilier, investissement et arbitrage, financement immobilier ainsi qu’en immobilier résidentiel et patrimoine. Sa clientèle se compose d’institutionnels, d’investisseurs, de collectivités locales, d’établissements et d’entreprises publiques ainsi que d’entrepreneurs et de sociétés, de banques et de particuliers. Déjà présent à Paris, Bordeaux, Reims et Lyon, il réunit aujourd'hui dans ses 6 études 80 notaires dont 37 associés parmi ses 350 collaborateurs.

Léna Fernandes