Cyberattaque : le gouvernement lance un dispositif d’alerte destiné aux TPE-PME

Souvent mal gérées, les cyberattaques affectent de plus en plus les institutions comme les entreprises. Pour les victimes, à l’instar des premiers secours, c’est dans les premières heures d’une attaque cyber que les gestes effectués sont primordiaux pour en atténuer les effets. Pour cela, Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques a annoncé, à l’occasion d’une visite au sein de l’entreprise XXII, le lancement d’un nouveau dispositif d’alerte en cas de cyber attaque à destination des TPE. Soit, près d’un million de destinataires.

Les modalités de mise en place ont été présentées par Jean-Lou Blachier, vice-président délégué de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Dominique Métayer, président de l’Union des entreprises de proximité (U2P) et le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Geoffroy Roux de Bézieux.

Une notice d’alerte pour assister les entreprises

Concrètement, en cas de cyber attaque, une notice succincte et compréhensible pour les chefs d’entreprises sera envoyée par le dispositif national d’assistance aux victimes cybermalveillance.gouv.fr et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette visite a mis en évidence les risques que font courir les cyberattaques sur la pérennité de l’activité de l’entreprise et rappelle l’importance pour ces dernières de renforcer leurs moyens de sécurisation. Une visite, qui a permis à Mathieu Weill, chef du service de l’économie numérique à la direction générale des entreprises, de détailler les différentes dispositions mises en œuvre par l’État pour sécuriser les systèmes numériques des entreprises face aux actions malveillantes. Le directeur général du Groupement d’intérêt Public Action contre la Cyber malveillance (ACYMA) Jérôme Notin a présenté un nouveau dispositif "Expert Cyber" pour identifier les sociétés spécialisées en sécurité numérique afin d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de cybersécurité

Jean-Louis Bore