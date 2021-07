Le gestionnaire d’Ehpad DomusVi double sa valorisation et officialise son Jumbo-LBO

Évaluée deux milliards d’euros en 2017, l’entreprise tricolore renforce son positionnement sur le marché après cette transaction, l’une des plus importantes du capital-investissement en France pour 4,3 milliards d’euros d’actifs. Fondée en 1983 par Yves Journel, DomusVi est également détenu par Intermediate Capital Group (ICG) ainsi que Sagesse Retraite Santé (SRS), un véhicule d’investissements contrôlé par le fondateur.

Une entreprise en expansion

Le groupe propose une multitude de services destinés aux seniors dont l’hébergement ou le service à domicile. Bien implanté dans l’Hexagone avec 350 établissements, DomusVi est également présent dans de nombreux pays d’Amérique du Sud et d’Europe. Ainsi, ce jumbo-LBO devrait permettre au gestionnaire d’Ehpad d’exporter davantage ses compétences. Dans cette perspective, le groupe DomusVi a racheté cette année, Trinity Care, un acteur irlandais incontournable du secteur après avoir investi l’an dernier dans Martha Flora, une entreprise basée aux Pays-Bas et spécialisée dans l’étude des troubles comportementaux.

DomusVi mise sur la diversification de ses activités en investissant dans des secteurs clefs de la médecine et du grand âge, des domaines porteurs sollicités par la dynamique démographique européenne. Sandrine Avelange, présidente de Sagesse Retraite Santé (SRS), présente la structure comme "un catalyseur de croissance" et met l'accent sur leur contribution au développement de DomusVi

Renforcement de l’actionnariat

Cette opération est le fruit d’un travail collaboratif entre le groupe et ses actionnaires historiques ICG et Sagesse Retraite Santé ainsi que les investisseurs institutionnels. De même, les partenaires présents dès l’origine, dont la Macif, Arkea Capital Partenaire et Bpifrance ainsi que Mérieux Equity Partners, Flandrin Finance, UI Investissement, Roullier et Stags ont permis à SRS de lever 333 millions d’euros. Pilotée par Yves Journel, fondateur de DomusVi et président du conseil de Sagesse Retraite Santé, cette transaction prend tout son sens puisqu’il renforce sa participation à travers cette holding avec "le soutien d’investisseurs français de l’économie sociale convaincus par la mission, les convictions, les compétences et l’ambition du groupe".

La consolidation de sa prise de participation donne un nouveau tournant au numéro trois français des secteurs de la gestion d’Ehpad et de l’assistance aux personnes âgées. Une étape qui confirme l’ambitieuse stratégie de croissance externe d’un groupe qui affirme sa volonté de devenir meneur de ce marché, en France comme à l’international.