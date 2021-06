Le français Yousign lève 30 millions d’euros

Avec la somme de 30 millions d’euros en poche, Yousign part à la conquête du marché des solutions de signature électronique à destination des TPE et des PME. Dans un contexte d’accélération de la digitalisation des sociétés enclenché par la crise sanitaire, il fallait saisir l’occasion. Ces très petites, petites et moyennes entreprises sont en effet à la recherche d’outils accessibles et faciles d’utilisation, pouvant répondre immédiatement à leurs besoins. Conscient de ces nouveaux enjeux, Yousign avait conclu un partenariat avec Captain Contrat, une plateforme en ligne de services juridiques, en mai 2020. Grâce à sa levée de fonds auprès de Lead Edge Capital et eFounders, la legaltech espère maintenant équiper de sa solution de signature électronique plus de 50 000 PME européennes d’ici 2024, afin d’atteindre un revenu récurrent annuel d’au moins 70 millions d’euros.

Pleine d’ambitions, la scale up française à l’intention de se présenter comme la solution européenne de signature électronique face aux spécialistes américains DocuSign et Adobe. À l’heure où la France réfléchit à une stratégie nationale pour un cloud souverain, il semble pertinent de vouloir se positionner comme un concurrent made in UE des géants d’outre-Atlantique. Pour atteindre ses objectifs, Yousign prévoit d’embaucher 150 personnes dans les 18 prochains mois afin de renforcer son équipe dans tous les domaines. Après avoir connu une croissance de 200 % en 2020, l’entreprise créée par Antoine Louiset et Luc Pallavidino avait déjà vu ses effectifs passer de 35 à 120 collaborateurs l’année dernière.

Léna Fernande