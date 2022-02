Le Fonds France Nucléaire réalise sa première opération

Il y a quelques jour le fonds français annonçait concrétiser son premier investissement avec la société Masci. L’opération de financement a été réalisée aux côtés de la société de gestion indépendance LT Capital, spécialiste du small cap en France. Le groupe Masci créé en 1979 et basé en Moselle, fournit notamment les centrales nucléaires du Blayais en Nouvelle-Aquitaine, de Flamanville, Lorient, ou encore de Paluel. Le groupe fait partie du projet de remise à niveau des centrales nucléaires françaises orchestré par EDF. Pour son président, Jean-Charles Viot, l’entrée au capital du fonds France Nucléaire et de LT Capital "marque le début d’une nouvelle phase dans le plan de croissance de la société" en plus d’être "un véritable atout compte tenu de l’importance de la filiaire nucléaire dans nos activités".

200 millions d’euros dédiés au nucléaire

Le nouveau fonds d’investissement Fonds France Nucléaire a été doté d’un total de 200 millions d’euros par l’État et EDF. Il est mis en gestion sous l’enseigne de la société française Siparex, spécialiste du capital-investissement, qui gère au total 3 milliards d’euros de capitaux. Le Fonds France Nucléaire a pour vocation d’intervenir en position minoritaire dans le cadre d’opérations de capital développement, de transition ou de recomposition de capital à destination de PME et ETI du secteur nucléaire. La participation de l’État au fonds s’inscrit au sein du plan France Relance, lequel s’insère dans l’enveloppe des 470 millions d’euros dédiés à la modernisation de la filière nucléaire.

Céline Toni