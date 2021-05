Le directeur juridique de Seb entre au comex

Le fabricant français d’électroménager Seb vient de faire de son directeur juridique un membre du comex, accordant par la même une place de choix au droit dans son organe décisionnel. Un exemple de montée en puissance de la fonction juridique au sein des entreprises française, comme l’était la désignation de l’avocat Antoine Gosset-Grainville à la tête du conseil d’administration d’Axa.

Nommé directeur général juridique de Seb, Philippe Sumeire reste néanmoins placé sous la direction financière puisqu’il rapportera à Nathalie Lomon, directrice générale adjointe en charge des finances. Un positionnement encore très fréquent dans les organigrammes des sociétés de toutes tailles et faisant l’objet de critiques des représentants des directeurs juridiques. Le Sommet du Droit en Entreprise, qui s’est tenu le 24 janvier dernier, a été l’occasion de le répéter (lire Entreprises : quelles directions pour le juridique ?).

Renouvellement du comex

Avant de rejoindre le groupe, Philippe Sumeire a occupé des fonctions juridiques chez PSA et Elf Atochem, puis de directeur juridique du Club Med (de 1989 à 1994) et de Giat Industries jusqu’en 1997. Doté d’une solide expérience en droit des affaires, il est également président de la commission Rhône-Alpes du Cercle Montesquieu. Le juriste intègre Seb (anciennement Moulinex) en 1998, en tant que directeur juridique et secrétaire général du conseil d’administration. À la suite de l’acquisition de Moulinex en 2001, il est nommé directeur juridique du groupe Seb. Depuis 2011, il continue d’exercer les fonctions de secrétaire général du conseil d’administration pour le groupe. Titulaire d’un master en droit des affaires internationales et d’un doctorat en droit privé de l’université d’Aix-Marseille III, il a également suivi un programme en marketing international à l’Insead ainsi qu’un programme en management avancé à l’International Institute for Management Development de Lausanne.

Seb accueille également trois autres membres au sein de son comité exécutif : Philippe Schaillee, qui devient directeur général adjoint en charge des produits et de l’innovation, Cathy Pianon nommée directrice générale affaires publiques, de la communication et directrice du cabinet du président-directeur général, Thierry De La Tour d’Artaise, et Vincent Rouiller qui devient quant à lui directeur général recherche.

