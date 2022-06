Vitrine interactive, la réalité augmentée au service du tourisme local

Quelle place pour le digital dans le tourisme ? Si tout au long de la pandémie, les opérateurs ont su garder le contact avec le public, à travers des réponses innovantes comme les voyages virtuels, l’enjeu désormais est d’augmenter le taux de conversion et de faire revivre les lieux touristiques. Une transition qui doit aussi répondre aux nouvelles exigences des touristes, notamment sur l’environnement, mais qui se heurte parfois à une forme de sursollicitation numérique. "Plus que jamais, le voyageur est avide d’outils numériques pour accompagner chaque étape de son séjour. En même temps, il veut garder toutes les cartes en main et construire lui-même son voyage", constate Lilian Rabin, fondateur de DigitaLandmarks, dont l’ambition est de proposer dans ce contexte des parcours digitaux innovants, dès les transports, notamment à l’aéroport ou dans les gares.

"La transformation digitale occupe un rôle clé dans les missions confiées aux gares par l’État. Elle est mise au service d’une information client de qualité, aussi bien sur le voyage, que sur les services en gare, et le territoire qu’elle dessert", explique Morgane Castanier, directrice clients, marketing et technologies de SNCF Gares & Connexions. Ainsi, la Fenêtre Immersive, installée à Paris Montparnasse jusqu’au début de l’été et des vacances, "illustre cette vision portée par SNCF Gares & Connexions de mettre le digital au service de l’expérience physique, avec un enjeu émotionnel, touristique et une interaction personnalisée".

Fenêtre immersive

Un transport digital

En passant devant l’écran, les voyageurs sont ainsi transportés en quelques secondes en Anjou, via la réalité augmentée. L’occasion de s’essayer à une balade à vélo le long de la Loire, de s’aventurer dans le végétal au cœur de la ville d’Angers ou de découvrir les vignobles de la région, sans oublier les châteaux de la région. "C’est une expérience divertissante autant qu’une invitation au voyage. Elle établit une première conversation entre les visiteurs de la gare et les territoires vers lesquels il est possible de se rendre en train, un avant-goût poétique de ce qu’ils peuvent en fait découvrir facilement et rapidement de leurs propres yeux", raconte Lilian Rabin.

"80 % des personnes ayant vécu l’expérience déclarent qu’elles se rappelleront durablement la destination mise en valeur"

Une expérience qui donne envie de voyager : 80 % des personnes ayant vécu l’expérience déclarent qu’elles se rappelleront durablement la destination mise en valeur. Et qui plaît à ses partenaires : "Avec la Fenêtre Immersive, nous disposons d’un outil insolite pour faire découvrir l’Anjou, et tout particulièrement Angers, à travers des expériences participatives et émotionnelles", salue Mathilde Favre d’Anne, adjointe au maire en charge du tourisme et du rayonnement de la Ville d’Angers.

En route vers Vivatech

DigitaLandmarks, qui déploie ici sa Fenêtre Immersive pour la deuxième fois à la gare Montparnasse, compte désormais séduire de nouvelles destinations et renforcer ainsi l’accompagnement digital du tourisme. Soutenue par Bpifrance, le studio sera sur le stand du groupe SNCF lors de Vivatech, qui se tiendra à Paris du 15 au 18 juin. "La présence de La Fenêtre Immersive à la fois en Gare Montparnasse et au grand salon de l’innovation Vivatech témoigne de l’utilité et de la force du réseau national France Tourisme Lab fédéré par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance", se félicite Alexia Demirdjian, directrice de projets de soutien à l’innovation au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, qui a contribué au développement de l’installation, grâce à l’accompagnement réalisé par le Tourisme Innovation Lab d’Angers, un réseau d’acteurs du tourisme pour doper et favoriser l’innovation du secteur.

Fabien Nizon