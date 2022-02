Le département marques, dessins & modèles de Beau de Loménie se renouvelle

Le cabinet spécialiste de la propriété industrielle Beau de Loménie a promu Grégory Ingrand à la tête de son département marques, dessins & modèles. Il rejoint Emmanuelle Machinet, associée depuis janvier 2021. Tous deux dirigeront une équipe de 40 professionnels, dont 13 conseils en propriété industrielle et mandataires européens en marques et modèles, et 6 juristes juniors marques, dessins et modèles.

Conseil en propriété industrielle depuis deux décennies, Grégory Ingrand s’est formé à l’université de Poitiers. Il intervient en contentieux administratif en nullité et en déchéance des marques, en protection des marques renommées et en matière de lutte contre les dépôts et usages frauduleux en Chine. Il accompagne ses clients, des sociétés françaises et étrangères, issues des secteurs des technologies de pointe et de la grande distribution, dans leur stratégie de propriété intellectuelle. Avant d’arriver chez Beau de Loménie, en 2006, Grégory Ingrand a exercé chez Hirsch & Associés, Wagret et Promark.

L’association d’Emmanuelle Machinet et de Grégory Ingrand permettra au cabinet de poursuivre son développement. Aurélia Marie, qui était associée depuis près de vingt ans et qui a dirigé le département marques, a pris un autre chemin. Début janvier 2022, elle est devenue of counsel. Elle restera impliquée auprès des clients et continuera de partager son savoir-faire avec l’équipe.

Olivia Fuentes