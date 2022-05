Le Crédit Mutuel Arkéa devient entreprise à mission

Depuis 2019, le Crédit Mutuel Arkéa avait annoncé sa volonté d’asseoir son positionnement d’entreprise engagée. Premier groupe bancaire en France à se doter d’une raison d’être, la structure définit ses métiers par l’utilité qu’ils servent à la planète. La banque souhaite renforcer son impact positif et sa performance globale. En suivant le plan stratégique Transitions 2024, 83 % des 450 projets ont d’ores et déjà été lancés. Sources d’inspiration et d’action, les missions de l’entreprise se dessinent autour de cinq engagements phares, que sont l’approche équilibrée entre performance financière et impact positif, l’accompagnement des partenaires dans la transition environnementale, le soutien à la vitalité territoriale et locale, la promotion de l’inclusion avec ses sociétaires et clients et enfin l’engagement collectifs au travers de leurs valeurs mutualistes.

La loi Pacte, une initiative qui prend de l’ampleur

Depuis l’adoption de la loi Pacte en 2019 visant à intégrer la qualité de société à mission et de déclarer sa raison d’être par le biais d’engagements durables, le rôle des entreprises avec un but social et environnemental n’est plus seulement une option. En deux ans, 154 sociétés sont passées entreprises à mission, gage de modernité et d’innovation dans les solutions proposées. Mais l’intérêt pour une finance plus responsable ne s’arrête pas aux dirigeants. Selon un sondage de l’Ifop pour le FIR, deux tiers des Français accordent une attention particulière aux impacts que peuvent avoir leurs placements financiers. Plus d’initiatives, plus de ressources, plus de curiosité de la part des épargnants. Il semblerait qu’un cercle vertueux en faveur de notre planète soit en marche.

Marine Fleury