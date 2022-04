Le Crédit agricole se dote d’un nouveau directeur juridique

Le Crédit agricole nomme Francis Vicari au poste de directeur juridique. Le groupe français a en effet choisi l’un des siens pour prendre la succession de Pierre Minor qui a récemment rejoint le cabinet Coat de Haut de Sigy de Roux en qualité d’associé.

Titulaire d’un DEA en droit européen de l’université de Nancy et d’un DEA en droit anglais et américain des affaires de l’université de Panthéon Sorbonne, Francis Vicari a effectué l’ensemble de sa carrière au Crédit agricole. Il commence en 1989 comme juriste pour l’Union d’études et d’investissements (devenu Crédit agricole private equity) puis est nommé directeur juridique en 2000. Il intègre la direction des affaires juridiques de la banque en 2005 puis est promu responsable de son unité développement du groupe en 2008. Depuis juin 2021, Francis Vicari assurait le poste de directeur juridique par intérim.

Léna Fernandes