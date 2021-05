Le CNB se prépare pour 2022

Tous les jours au contact du quotidien des Français, les avocats sont ceux qui entendent les besoins juridiques (mais pas que) des particuliers et des entreprises. L’institution représentant la profession constitue donc un interlocuteur légitime lorsqu’il s’agit de discuter des perspectives de la justice pour les cinq années à venir. Le président du CNB Jérôme Gavaudan voulait faire de son mandat celui des avocats dans les présidentielles. Sa volonté s’est concrétisée lors de l’assemblée générale du 9 avril 2021 durant laquelle le CNB a présenté sa "Préparation présidentielles 2022". C’est l’avocate, présidente de la commission Prospective et rapporteur pour l’occasion Sophie Ferry qui a exposé la teneur du projet à ses confrères et son organisation.

Axée sur le thème de l’injustice, retenue comme "cause nationale du quinquennat 2022-2027", la préparation du Conseil aux élections présidentielles se déroulera en trois étapes. Il faudra tout d’abord établir un diagnostic des injustices. Pour ce faire, un échange aura lieu avec les acteurs du débat politique grâce à la création d’un think tank en collaboration avec l’Institut Montaigne, la Fondapol et la Fondation Jean Jaurès. Les Français contribueront aussi à cette réflexion grâce à une étude d’opinion, et les élus locaux ainsi que les représentants de la profession d’avocat (commissions, syndicats et associations) seront également sollicités. Tous les types d’injustices pourront être évoqués : territoriale, numérique, économique, carcérale ou encore face au service public de la justice. Des propositions pour lutter contre les inégalités relevées devront ensuite être élaborées. Professionnels et citoyens participeront à nouveau lors de cette étape, par le biais d’un site internet et une plateforme de consultation citoyenne. La publication d’un ouvrage et l’organisation d’un forum avec les candidats à l’élection présidentielle clôtureront ce projet qui se veut ambitieux, utile et rassembleur.

Léna Fernandes