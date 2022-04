Le Conseil des barreaux européens lance son guide sur l’IA

Face à l’immixtion de l’IA dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, le CCBE et la ELF ont présenté le 28 mars un guide destiné aux avocats sur l'utilisation de l’IA dans la pratique juridique dans l'U E . La finalité de ce texte ? Aider les avocats à mieux comprendre le potentiel de l’utilisation de l’IA et des autres nouvelles technologies informatiques dans leur pratique quotidienne grâce à une approche pédagogique. Il explique comment les outils d’IA pourraient aider les processus d'affaires des petits cabinets d'avocats installés sur le territoire de l’UE. Le président du CCBE, James MacGuill, a déclaré à ce sujet : "Je suis convaincu que le guide sera d'une grande utilité pour les avocats en leur offrant des conseils pratiques pour mieux s'adapter à une société plus numérique. L'utilisation des nouvelles technologies peut par exemple faciliter les processus d'affaires des petites entreprises, mais aussi donner lieu à certains défis et risques. Le guide offre un aperçu intéressant des opportunités que les outils d'intelligence artificielle peuvent offrir à la profession d’avocat, en mettant l'accent sur la façon dont les petits cabinets d'avocats peuvent en bénéficier, et sur les risques dont ils doivent être conscients."

Anaëlle Demolin