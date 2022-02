Le cabinet KOHN et Associés nomme trois Associés et un Counsel

Outre Patricia LOUSQUI, qui intervient en Droit des affaires, Droit immobilier et construction ainsi qu’en Droit des Sociétés, nommée Associée et Edith MOREL, qui intervient en Droit Immobilier et Droit des Affaires, nommée Counsel, deux nouveaux associés intègrent le Cabinet : Tanguy BOELL (anciennement chez GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN) qui intervient en Droit des affaires - Risque industriel/Litige produit – Immobilier/construction – Concurrence/distribution et Anne Catherine FONTAINE (anciennement chez LAZARE AVOCATS) qui intervient en Droit public, droit de l’urbanisme et de l’action foncière.

