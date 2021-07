Le cabinet de conseil international Argon & Co lance sa propre marque dédiée à la data

© Argon & Co

Avant-gardiste et innovant, le cabinet qui investit depuis plusieurs années dans la R&D en data science, poursuit son développement. "Nous sommes à l’aube d’une transformation majeure par la data qui met en lumière de nouveaux leviers de productivité dans les opérations" a déclaré Yvan Salamon, CEO d’Argon & Co. Aussi, pour suivre l’accroissement de son activité, c’est tout naturellement que le cabinet a franchi un nouveau cap et créé IRIS, une structure entièrement dédiée à la data.

Avec un effectif de plus d’une trentaine de consultants data scientists et data engineers, l’équipe d’IRIS s’appuie sur la technologie de l’IA et des datas pour développer des innovations radicales applicables aux processus des opérations : de la supply chain, aux achats, en passant par le manufacturing jusqu’aux fonctions support. Véritable valeur ajoutée pour les clients, cette nouvelle offre bouleverse les modes de fonctionnement habituels pour une refonte totale et une simplification de leur système.

"L’équipe IRIS leur a déjà permis d’observer des résultats concrets au travers de projets industrialisés, comme par exemple, un costing beaucoup plus précis de nouveaux produits, une priorisation synchronisée des flux ou encore une amélioration significative de leurs prévisions de ventes et de la performance de leurs assortiments", précise Fabrice Bonneau, directeur général d’Argon & Co. Experte, l'équipe accompagne chaque client de manière personnalisée, dès les prémices de leur stratégie Data, puis de la gouvernance à la mise en place d’une data plateforme intégrée.

Convaincu que l’intelligence artificielle et la data science sont les clés de l’amélioration des processus et de la performance opérationnelle, c’est dans cette dynamique que le cabinet Argon & Co poursuit sa route.