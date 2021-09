Le Cabinet Coudray nomme deux associés

Fondé en 1983 à Rennes, Coudray est un cabinet spécialisé en droit public. Il est également implanté à Brest et à Paris depuis 2017 et dispose de bureaux secondaires à Caen, à Toulouse ainsi qu’à Bordeaux. Réunissant aujourd’hui une vingtaine d’avocats et de juristes, l’enseigne accompagne les personnes publiques et privées, en conseil et en contentieux sur l’ensemble du territoire français. Afin de renforcer sa pratique en contrats et commandes publiques, elle promeut Marie Berrezai et Ugo Fekri au rang d’associés.

Inscrite au barreau rennais depuis 2011, Marie Berrezai centre son activité sur la passation des contrats publics et les montages contractuels tels que les marchés publics, les concessions et les conventions d'occupation domaniale. Diplômée d’un master 2 de droit public approfondi de l’université d’Aix-Marseille, elle a commencé sa carrière chez Coudray. Chargée d’enseignement à l’université, elle assure aussi des formations auprès d’élus et d’agents publics. Ugo Fekri intervient lui pour les problématiques d’exécution des contrats de la commande publique, notamment en matière de droit public de la construction. Titulaire d’un master 2 en droit public des affaires de l’université de Nantes, il a été chargé de marchés et de contrats pour le réseau SNCF avant de devenir avocat en 2013 et d’intégrer le Cabinet Coudray. Il assure également des formations auprès des professionnels de la maîtrise d’ouvrage publique.

