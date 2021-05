David Koubbi a un nouvel associé

Avocat aux barreaux de Paris et Madrid, Guillaume Jimenez est à la tête de la pratique de droit des sociétés, mais opère également en contentieux des affaires pour les litiges civils et commerciaux. Il conseille et défend sa clientèle dans leurs problématiques liées à la responsabilité civile, aux risques industriels, aux baux commerciaux, aux produits défectueux, au droit des assurances ainsi qu’au droit des sociétés. Avant de rejoindre sa structure actuelle, il a exercé chez Pech de Laclause Bathmanabane et Associés pendant plus de six ans. Guillaume Jimenez est titulaire d’un master 2 droit du multimédia et des systèmes d’information de l’université de Strasbourg, d’un master 2 droit de l’entreprise de l’université Paris Nanterre et d’un LLM de l’Albany Law School à New York.

Fondé en 2003 par David Koubbi et Benoît Pruvost, le Cabinet 28 octobre propose une offre généraliste aux personnes morales françaises ou internationales et aux personnels physiques : droit pénal général et pénal des affaires, de la presse, de la responsabilité, des procédures collectives, des contrats, de la distribution, droit commercial, social, immobilier et propriété intellectuelle. Il intervient pour l’élaboration de stratégies, en conseil et en contentieux devant les juridictions civiles, commerciales et pénales, ainsi que devant diverses autorités administratives indépendantes. Avec la nomination de Guillaume Jimenez, l’enseigne compte désormais 4 associés, 1 counsel et 2 collaborateurs ainsi que 4 anciens magistrats of counsels.